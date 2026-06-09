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江怡臻棄選曝快流淚

忙喊沒引退 沒排除2028立委佈局

向支持者道歉 曝侯友宜早知道

國民黨新北市議員江怡臻今（9）日拋出震撼彈，放棄連任議員。下午她在政論節目上，坦言這是一個真實的決定，也說棄選文章已經寫好一陣子了，剛要發佈手還在抖，也捨不得，她也澄清自己沒有要引退、離開政治工作，也考量行政職務，更沒有排除2028再回到立委佈局。江怡臻下午在媒體人朱凱翔「吃飽來打臉」節目上，表示棄選是一個真實的決定，她也思考非常久，也認為兩屆議員收穫很多，其實連任對她是輕鬆的，不參選反而是艱難的，真的很多因素考量下，今年就先不參選。江怡臻說，她手最抖、眼淚快掉下來真的是整理很多政見的時候，每一個政績都想到開了多少會，真的不是一個人而是整個團隊跟市長、局長、科長、股長一起討論，還有民眾反映的心聲化為具體政策，走過7.5年做了很多事，她對自己的期許不要只是停留在一個職位太久，這是她做最久的工作，以往做最久就是1年，就會換到下一個領域。朱凱翔打趣她引退，江怡臻連忙說「我不會引退，我沒有要引退」，也說當然不會離開政治工作或是辭職議員，會做到12月25日任滿。朱凱翔問她，是否會加入國民黨新北市長參選人李四川團隊，她說要看李四川有沒有意願，更開玩笑說搞不好人家看不上她，「看誰把我撿走」。至於行政職是否也是考量？江怡臻鬆口「考量之一，不會嫌棄」，朱凱翔再問有沒有可能2028再回來選舉，尤其2028新北立委佈局，她也說「沒有排除」。朱凱翔再問要怎麼跟支持者交代？江怡臻說，她剛剛收到心碎支持者的聲音，但大家都支持她的決定，「很抱歉不參與議員選舉，投票單不會有我的名字」，會換一個方式讓新北市、國家政治變得更好。江怡臻也說，她很早就跟新北市長侯友宜報告，她猶豫的時候，侯也相信她的決定，也理解她的考量，黨職她也會繼續做，現在就是副主委兼發言人，朱凱翔則打趣道「主席有沒有延攬（文傳會主委）」，她則說「有具體規畫再跟大家報告」。