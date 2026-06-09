我是廣告 請繼續往下閱讀

新冠疫情低點波動 疾管署：近3週緩升

新冠疫情上升 疾管署：出現呼吸道症狀建議戴口罩

疾管署今（9）日表示，依據監測資料顯示，國內新冠疫情自低點上升，第22週（5月31日至6月6日）新冠門急診就診計1000人次，較前一週上升4.1%；上週（6月2日至6月8日）新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。副署長曾淑慧提醒，新冠疫情近3週有緩升現象，即便不是非常迅速但還是提醒民眾留意。曾淑慧指出，去年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者（占72.2%）及具慢性病史者（占81.1%）為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。曾淑慧提到，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，各區中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。曾淑慧說明，前一週健保急門診的就診人次約1000，前一波高點約一週7、8萬人次，因此目前新冠疫情仍在低點上下波動，但疾管署注意到近3週有持續緩升現象，國際疫情也出現類似情況。曾淑慧說，即便疫情不是快速上升，但仍要提醒民眾留意，至於何時到高峰，則要持續監測，因為目前還在低點波動。疾管署提醒，國內新冠疫情上升，呼籲民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，另為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主戴口罩。如出現發燒或有呼吸道症狀，疾管署建議，盡量在家休息，避免不必要外出；具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。另呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾儘速接種疫苗。疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，民眾如需查詢疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。