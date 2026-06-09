我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將迎來九合一選舉，藍綠六都市長參選人陸續底定。資深媒體人黃暐瀚今（9）日分析近期民調表示，新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬一級熱區。黃暐瀚今日在臉書發文表示，觀察民調切忌「張飛打岳飛」，要比，就用同一個民調機構的前後期來比，不能以不同機構數據比較，還沾沾自喜。黃暐瀚指出，國民黨新北市議會黨團委託TVBS製作的最新民調，國民黨李四川支持度39.2%，民進黨蘇巧慧33%，雙方差距6.2個百分點，照民調結果來看，如果明天就投票，李四川應該能贏，這對李是好消息；但若對照TVBS民調中心今年1月公布的數據，當時李四川47%、蘇巧慧32%，短短不到5個月內，蘇巧慧從「落後15%」追到「落後6.2%」，顯示李四川正被蘇巧慧逐漸「追近」，這對李不是好消息。此外，針對高雄市選情，TVBS去年11月、12月民調顯示，國民黨柯志恩跟民進黨賴瑞隆都「差距2%」；日前柯志恩再委託TVBS民調中心調查，雙方差距已縮小至0.6個百分點，顯示高雄也呈現五五波、選情激烈。黃暐瀚認為，六都中新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬於一級熱區。