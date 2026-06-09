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花蓮海灘驚見小海豚擱淺！救援團隊緊急安置

▲海巡人員獲報後火速趕赴現場，確認為活體海豚後，進行救援措施。（圖／海巡署）

▲擱淺個體為弗氏海豚幼體，體長約80公分、體重約30公斤，身上仍可見「胎摺」痕跡，研判出生時間不久。（圖／海巡署）

無法人工照養！基於動物福利忍痛放手

▲考量個體存活機率及動物福利原則，經專家綜合評估並徵得花蓮縣政府同意後，最終決定採取人道處理，避免動物持續承受痛苦。（圖／海巡署）

花蓮市美崙溪出海口日前有民眾發現一隻弗氏海豚幼豚擱淺在沙灘上，海巡隊接獲通報後立刻前往救援，但經過獸醫檢查，這隻幼豚身上有被達摩鯊攻擊過的咬痕，後續健康情況極不樂觀，最終基於動物福利原則，救援團隊只能忍痛選擇人道處理。6 月 7 日上午 5 時許，有民眾在美崙溪口北側海灘發現鯨豚受困岸際，立即通報海巡署。花蓮商港安檢所、黑潮海洋文教基金會及海洋保育署巡查人員獲報後火速趕赴現場，確認為活體海豚後，隨即對其進行扶正、保濕等緊急救援措施。救援團隊隨後協調運輸車輛、水池及相關設備，將海豚暫時安置於漁會大樓水池內照護。不過，這隻海豚幼體疑似受到嚴重驚嚇，期間不斷發出叫聲，讓現場的救援人員感到相當不捨。這次擱淺個體為弗氏海豚幼體，體長約80公分、體重約30公斤，身上仍可見「胎摺」痕跡，研判出生時間不久，擱淺時整體活動狀況尚可，但身體有2處明顯達摩鯊咬傷。海洋保育署副署長李筱霞表示，海豚為群居性海洋哺乳動物，幼體通常需要超過 1 歲才會離乳。這隻幼豚可能因身體狀況不佳，或遭達摩鯊攻擊後與族群失散，才導致最終擱淺岸邊。經專家綜合評估無法進行野放或人工照養。，經專家綜合評估並徵得花蓮縣政府同意後，最終決定採取人道處理，避免動物持續承受痛苦。海保署也呼籲，民眾若發現鯨豚、海龜等海洋保育類野生動物擱淺，應立即撥打118海巡服務專線或通報地方主管機關，切勿自行觸碰、圍觀或將動物推回海中，以利專業團隊及時介入救援。