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▲此次杭州站最大的亮點之一，是王力宏攜手比亞迪（BYD）旗下「浩瀚電池」技術，成功透過太陽能供應約200千瓦時電力。（圖／宏聲音樂提供）

王力宏全新世界巡演「最好的地方II」杭州站上週末一連三天盛大開唱，共累計15萬名觀眾進場，票房突破7億台幣。除了帶來多首經典歌，台上他還與10台機器人共舞，機器人整齊劃一的動作配合舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳，成為這次巡演最受矚目的話題之一。王力宏巡演杭州站票房突破7億台幣，不僅刷新個人生涯紀錄，業界人士也指出，以目前票房號召力與市場規模來看，王力宏與周杰倫、林俊傑、鄧紫棋等華語巨星站上「超S級別」，成為當今最具票房影響力的歌手之一。此次杭州站最大的亮點之一，是王力宏攜手比亞迪（BYD）旗下「浩瀚電池」技術，成功透過太陽能供應約200千瓦時電力（按照普通家庭日均用電5度計算，電量足夠一戶家庭正常使用40天），不僅全程運作穩定，更為大型娛樂產業邁向綠色能源寫下歷史新頁。除了綠能科技引發熱議，王力宏在台上還與10台機器人共舞，機器人整齊劃一的動作配合舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳，成為本輪巡演最受矚目的話題之一。值得一提的是，王力宏的父母也特別現身杭州站力挺兒子，看著兒子站上生涯新高峰，台下全程觀賞演出的他們神情滿是驕傲，場面溫馨感人。