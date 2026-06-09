2026 FIFA世界盃即將於台灣時間6月12日凌晨正式開打，史上首度擴編至48隊、橫跨39天、共計104場賽事的超大規模足球盛會，將在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦的舞台上震撼登場。愛爾達電視連續四屆榮獲FIFA台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv完整播出全部104場賽事，並同步授權中華電信MOD、Hami Video、東森電視及台視等多元平台，讓全台灣球迷不錯過任何一場精彩對決。本屆賽事不僅創下規模歷史新高，更是國際足壇新舊世代的傳承時刻——梅西（Messi）、C羅（Ronaldo）以榮譽之名謝幕，姆巴佩（Mbappé）、哈藍德（Haaland）、亞馬爾（Yamal）強勢接棒，世代對話即將在北美大陸精彩上演。
🟡本文重點摘要
📍2026 FIFA世界盃賽程與開幕資訊
📍愛爾達連四屆轉播總代理 完整104場全直播
📍史上最大規模世界盃 48隊擴編制度說明
📍本屆最大看點：足壇新舊世代對話
📍ELTA.tv獨家功能與豪華解說陣容介紹
📍2026世界盃台灣直播哪裡看？完整收視指南
2026 FIFA世界盃賽程資訊
史上最大規模世界盃 48隊擴編創歷史新高
2026 FIFA世界盃是有史以來規模最大的世界盃，首度將參賽隊伍由32隊擴編至48隊，賽程橫跨整整39天、共進行104場比賽，無論是參賽國數量、賽事場次或舉辦城市規模，均創下歷屆之最。
三國聯合主辦的獨特格局，讓北美大陸成為本屆全球球迷的朝聖之地。來自六大洲的頂尖國家隊將齊聚美、加、墨三地，爭奪代表足球最高榮耀的世界盃金盃。
本屆最大看點：足壇新舊世代的歷史對話
本屆世界盃最令球迷期待的，莫過於一場跨越世代的足球史詩。
傳奇謝幕： 阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo），這對相互競爭超過二十年的足壇傳奇，將在北美的綠茵上為各自的國家榮耀燃燒最後熱情，本屆極可能成為兩人的世界盃告別舞台，每一場出賽都值得銘記。
新星接棒： 法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）、西班牙天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal），這批代表足壇下一個十年的年輕巨星，將在世界最大的舞台上正式宣示主權，與老將們的直接碰撞，是本屆最令人屏息的看點之一。
愛爾達連四屆轉播總代理 專業深耕台灣足球轉播
愛爾達電視不僅連續五屆取得FIFA世界盃™台灣轉播權，更連續四屆榮獲台灣區轉播總代理的最高殊榮，是台灣足球轉播資歷最深厚的媒體夥伴。
愛爾達電視董事長陳怡君表示，愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，持續累積專業製播經驗。她強調，愛爾達將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，在39天的賽事期間陪伴所有台灣球迷共同見證這場「地表最大派對」。
ELTA.tv獨家功能與豪華解說陣容
愛爾達旗下的ELTA.tv將成立FIFA世界盃專屬收視專區，提供史上最完整的台灣世界盃觀賽體驗，獨家功能亮點包括：
2026 FIFA世界盃台灣完整收視指南
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📍史上最大規模世界盃 48隊擴編制度說明
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2026 FIFA世界盃賽程資訊
|項目
|內容
|開幕日期
|台灣時間 2026年6月12日（五）凌晨
|決賽日期
|台灣時間 2026年7月20日（一）
|賽事天數
|39天
|參賽隊數
|48隊（史上首度擴編）
|總場次
|104場
|主辦國
|美國、加拿大、墨西哥（三國聯合主辦）
2026 FIFA世界盃是有史以來規模最大的世界盃，首度將參賽隊伍由32隊擴編至48隊，賽程橫跨整整39天、共進行104場比賽，無論是參賽國數量、賽事場次或舉辦城市規模，均創下歷屆之最。
三國聯合主辦的獨特格局，讓北美大陸成為本屆全球球迷的朝聖之地。來自六大洲的頂尖國家隊將齊聚美、加、墨三地，爭奪代表足球最高榮耀的世界盃金盃。
本屆最大看點：足壇新舊世代的歷史對話
本屆世界盃最令球迷期待的，莫過於一場跨越世代的足球史詩。
傳奇謝幕： 阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo），這對相互競爭超過二十年的足壇傳奇，將在北美的綠茵上為各自的國家榮耀燃燒最後熱情，本屆極可能成為兩人的世界盃告別舞台，每一場出賽都值得銘記。
新星接棒： 法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）、西班牙天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal），這批代表足壇下一個十年的年輕巨星，將在世界最大的舞台上正式宣示主權，與老將們的直接碰撞，是本屆最令人屏息的看點之一。
愛爾達電視不僅連續五屆取得FIFA世界盃™台灣轉播權，更連續四屆榮獲台灣區轉播總代理的最高殊榮，是台灣足球轉播資歷最深厚的媒體夥伴。
愛爾達電視董事長陳怡君表示，愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，持續累積專業製播經驗。她強調，愛爾達將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，在39天的賽事期間陪伴所有台灣球迷共同見證這場「地表最大派對」。
ELTA.tv獨家功能與豪華解說陣容
愛爾達旗下的ELTA.tv將成立FIFA世界盃專屬收視專區，提供史上最完整的台灣世界盃觀賽體驗，獨家功能亮點包括：
- 104場全賽事完整加長版無廣告播出（全台唯一）
- App即時回看功能，錯過直播也能立刻補看
- 完整VOD點播服務，賽後隨時回顧精彩片段
- 中英雙語介面切換，服務多元觀眾需求
- 多達10人超豪華解說陣容，一場不漏完整呈獻
🟡完整104場直播（轉播總代理）愛爾達電視 ELTA.tv 👉 https://eltaott.tv/fifa2026
🟡授權合作平台
|平台
|類型
|播出內容
|中華電信 MOD／Hami Video 電視運動館
|IPTV・新媒體平台
|完整賽事
|東森電視
|有線電視平台
|精選場次
|台視
|無線電視平台
|精選場次
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