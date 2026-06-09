項目 內容 開幕日期 台灣時間 2026年6月12日（五）凌晨 決賽日期 台灣時間 2026年7月20日（一） 賽事天數 39天 參賽隊數 48隊（史上首度擴編） 總場次 104場 主辦國 美國、加拿大、墨西哥（三國聯合主辦）

▲阿根廷球王梅西與葡萄牙傳奇C羅有望迎來生涯最後一次世界盃之旅，兩大巨星的最終章成為本屆賽事最大焦點之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲姆巴佩、哈蘭德與亞馬爾領銜足壇新世代，本屆世界盃被視為新舊世代正式交棒的重要舞台。（圖／美聯社／達志影像）

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▲愛爾達電視連續四屆擔任FIFA世界盃台灣區轉播總代理，將透過ELTA.tv完整播出全部104場賽事內容。（圖／愛爾達提供）

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平台 類型 播出內容 中華電信 MOD／Hami Video 電視運動館 IPTV・新媒體平台 完整賽事 東森電視 有線電視平台 精選場次 台視 無線電視平台 精選場次 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026 FIFA世界盃是有史以來規模最大的世界盃，首度將參賽隊伍由32隊擴編至48隊，賽程橫跨整整39天、共進行104場比賽，無論是參賽國數量、賽事場次或舉辦城市規模，均創下歷屆之最。三國聯合主辦的獨特格局，讓北美大陸成為本屆全球球迷的朝聖之地。來自六大洲的頂尖國家隊將齊聚美、加、墨三地，爭奪代表足球最高榮耀的世界盃金盃。本屆世界盃最令球迷期待的，莫過於一場跨越世代的足球史詩。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo），這對相互競爭超過二十年的足壇傳奇，將在北美的綠茵上為各自的國家榮耀燃燒最後熱情，本屆極可能成為兩人的世界盃告別舞台，每一場出賽都值得銘記。法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）、西班牙天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal），這批代表足壇下一個十年的年輕巨星，將在世界最大的舞台上正式宣示主權，與老將們的直接碰撞，是本屆最令人屏息的看點之一。愛爾達電視不僅連續五屆取得FIFA世界盃™台灣轉播權，更連續四屆榮獲台灣區的最高殊榮，是台灣足球轉播資歷最深厚的媒體夥伴。愛爾達電視董事長陳怡君表示，愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，持續累積專業製播經驗。她強調，愛爾達將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，在39天的賽事期間陪伴所有台灣球迷共同見證這場「地表最大派對」。愛爾達旗下的ELTA.tv將成立，提供史上最完整的台灣世界盃觀賽體驗，獨家功能亮點包括：愛爾達也將規劃豐富的賽前、賽後節目內容，結合數位平台、社群媒體與跨平台合作，打造最完整的世界盃觀賽生態圈。