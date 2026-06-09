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陸委會主委邱垂正今（9）日在政論節目《中午來開匯》中針對總統賴清德4個堅持，表示政府的兩岸政策一貫而堅定，就是秉持4個堅持，不卑不亢維持現狀。針對台獨黨綱、總統賴清德兩岸路線是否與前總統蔡英文有所不同？邱垂正表示，台獨黨綱是政黨事務，這個問題不宜由政府回應，但賴總統已經清楚表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須依循台灣全體人民的意志。這就是4個堅持，每次在陸委會民調都有將近8成的人民支持，也是台灣人民的最大共識，也是政府要捍衛的現狀。談及現階段的兩岸問題，邱垂正強調，現階段沒有台獨問題，只有被統一的問題、被中共強制統一的問題，或者說被中共併吞的問題。政府的兩岸政策一貫而堅定，就是秉持4個堅持，不卑不亢維持現狀。邱垂正指出，政府依據中華民國憲法及其增修條文、兩岸人民關係條例以及相關法律，與台灣的主流民意，務實處理兩岸關係；自2016年到現在，過去前總統蔡英文的兩岸政策就是維持現狀，一直到現在賴總統也是一樣，不卑不亢維持現狀，政策沒有改變，推動的兩岸政策都非常穩健。邱垂正表示，這些穩健政策讓國人充分信賴，台灣走向世界，沉著穩健，政府立場與兩岸政策都是如此一貫而堅定，沒有改變。