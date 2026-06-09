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國民黨主席鄭麗文上任後大走親中路線，日前赴北京與中國領導人習近平會面；而在訪美期間，則稱要傳遞鄭習會後的訊息，外界質疑國民黨內制衡力道何在。對此，資深媒體人康仁俊今（9）日在網路節目《新聞！給問嗎？》時直言，國民黨是一個奴性很重的政黨。主持人康仁俊指出，鄭麗文把兩岸走得非常前面，已經超出大家對國民黨角色的設定，前總統馬英九於2024年總統選戰時受訪，稱自己過去擔任國家領導人，與習近平接觸時，他直言要相信習近平，雖然有其邏輯，但當年國民黨有多人切割，這一次鄭麗文講得比馬英九更直接，完全以個人喜好來評斷兩岸，「國民黨這些人連個屁都不敢放！」網友提問，國民黨人是否怕不被提名，所以才聽鄭麗文的話？康仁俊回應稱，自己當然可以理解，可能有人懷著這種恐懼，但若真的如此，所謂地方、諸侯等說法都是假的；康仁俊說到，整個國民黨已經退化，所有的人都只計算、看重自身利益，整體思想就會歪掉，甚至民眾黨都可以牽著他們走。康仁俊說到，鄭麗文不是一個很正統的國民黨員，對於國民黨的體制、體系無法完全掌握，所以她只能自創一套遊戲規則，偏偏國民黨是一個奴性很重的政黨，即使不爽這名黨主席也不說話，這就會「怕不被提名」等質疑產生。康仁俊質疑，「黨主席真的權力之大，連縣市議員提名都可以卡死？終歸一句話，國民黨人就是奴性很重。」