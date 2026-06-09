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國民黨主席鄭麗文近日訪美期間多次被爆出在僑宴與中方統戰人士同框，包括中共統戰部旗下機構官員俞國梁及紐約中國和平統一促進會長焦聖安；資深媒體人康仁俊今（9）日主持網路節目《新聞！給問嗎？》時直言，國民黨如今的走勢非常恐怖，若鄭麗文明白告訴大家自己背後是中國領導人習近平，所以國民黨內的人都不敢評論，整個國民黨已經變成一個趨炎附勢的政黨，這幾年墮落的速度其實很快。主持人康仁俊表示，鄭麗文訪美這麼多天，相關新聞目前並沒有什麼特殊，且一直打轉在鄭跟中國統戰系統及國台辦間的關係，甚至連參加晚宴等，看起來都有些中國涉台統戰部門介入。康仁俊認為，鄭麗文現在把兩岸走得非常前面，但已超出外界對國民黨原本角色的設定。康仁俊提到，前總統馬英九在2024總統大選前接受外媒專訪，提到要相信習近平，表示自己時任國家領導人，跟中國領導人習近平接觸時，「不相信他，我怎麼談下去？」而馬英九的話在當時出來後，國民黨很多人在受訪時都直接切割。康仁俊指出，鄭麗文把兩岸議題講得比馬更前面、更直接，完全以個人喜好評斷，真心認為自己能達到其他人達不到的狀態，連習近平都被自己感動，但「國民黨這些人連個屁都不敢放！」康仁俊說，國民黨如今的走勢非常恐怖，因為如果鄭麗文明白告訴大家，自己背後是習近平，所以國民黨的人都不敢評論，甚至即使知道鄭麗文是在鬼扯，但連碰都不敢碰，他就看不起。康仁俊批評，整個國民黨其實已經變成一個趨炎附勢的政黨，強調如果對鄭麗文連講都不講、到處東拉西扯，就是躲避問題。康仁俊直言，國民黨這幾年墮落的速度其實很快。