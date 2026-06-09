我是廣告 請繼續往下閱讀

買燙青菜驚見大蟑螂 民眾嚇壞貼「陳屍照」

台中市衛生局出手稽查 最重可罰2億元

眾人崩潰喊噁 有人反酸「升級高蛋白套餐」

一名台中市民眾在網路社群平台分享，到某連鎖餐飲南屯分店購餐，回家打開驚見1隻大蟑螂陳屍在花椰菜裡 ，他驚恐地拍下餐點中「大蟑螂陳屍照」，該篇貼文引起不少網友擔心是否吃到同鍋烹調的餐點，急詢哪家分店？甚至有網友打趣說「升級高蛋白套餐」，而衛生局也公開表示將前往稽查。網友昨天晚上在網路平台貼文爆料，貼文寫到「威！這麼大隻蟑螂沒看到，會不會太扯」，原來該網友是在某知名鍋貼品牌台中市南屯區分店外帶餐點，買了包含招牌鍋貼、紅燒牛肉麵、玉米濃湯及燙青菜（綠花椰菜），沒想到回家後一打開針對此事，台中市衛生局食安處也公開表示，依《食品良好衛生規範準則》規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求，為守護民眾食安，將派員前往稽查。如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，可依《食品安全衛生管理法》規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處指出，民眾如遇食品衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，接獲通報後將儘速依法查處。該則貼文引起許多網友們熱議，紛紛留言狂喊噁心，但，另也有人緩頰提到：「夏天了，本來髒東西就會比較多」。