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大聯盟賽場上竟然出現了充滿「亞洲味」的奇特戰術！聖地牙哥教士隊今（9）日迎戰辛辛那提紅人隊，兩隊一路僵持到第7局下半。教士隊在靠著安打追平比分後，隨後的7、8、9棒竟然不約而同擺出短棒，這波突如其來的「點點樂」完全打了紅人隊一個手忙腳亂，內野防線接連發生處理失誤與野手選擇，教士隊只靠短打、不用長打就成功跑回超前分，最終以6：2收下勝利。這段神操作影片隨即在台灣社群上瘋傳，許多球迷聯想到中華職棒過往頻繁使用的觸擊戰術，紛紛笑稱：「中職再度領先全球！」比賽的轉折點發生在7局下半，教士隊先是靠著安打將比分扳平，迫使紅人隊更換中繼投手安東尼（Tejay Antone）。面對抓不到出局數的絕佳機會，教士隊後段棒次決定啟動極端的「小球戰術」。首先由第七棒的鮑文（Jase Bowen）率先發難，他一上場就擺出短棒將球點向內野，紅人隊防線顯然猝不及防，投手與內野手未能及時將球處理乾淨，讓鮑文展現腳程成功跑出一支內野安打。眼見戰術奏效，下一棒第八棒的泰勒（Samad Taylor）上場同樣毫無懸念地「點下去」！這球成功形成了一次精彩的「強迫取分」，心慌意亂的紅人隊防守再度出錯，不僅沒能抓到任何出局數，還眼睜睜看著三壘跑者輕鬆跑回超前的第3分。此時教士隊徹底「點上癮」，連第九棒的佛米恩（Freddy Fermin）也加入短打行列。這球點得依然極其刁鑽，徹底崩潰的紅人投手安東尼在接球時直接發生接球失誤，不僅讓教士隊形成無人出局滿壘的巨大進攻機會，也徹底打懵了紅人隊全場的投手與內野防守陣容。教士隊7、8、9棒用極具觀賞性的「連三點」，向大聯盟詮釋了什麼叫「長打先不用，我們自己慢慢磨一分出來；你守不住短打，我們就一直點！」 的無賴流美學。這極其罕見的「連三觸擊」畫面傳回台灣棒球討論區，立刻引發了大批網友的熱烈討論。由於中職常被球迷調侃過度依賴短打，這次大聯盟強權親自示範，讓網友們紛紛歪樓笑稱：這場靠著3次驚奇觸擊攪亂對手池水的比賽，不僅幫助教士隊成功止敗，更向全世界球迷證明，在強調大艦巨砲、怪力轟天的當代大聯盟中，傳統的小球戰術只要執行得夠徹底，依然是能把對手點到懷疑人生的致命武器。