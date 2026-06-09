我是廣告 請繼續往下閱讀

導入Gemini補足短板，股價重挫因缺乏「意外驚喜」

「跨APP執行」結合「隱私信任」成最強殺手鐧

一句話搞定複雜捷徑！Joeman讚：iPhone 18最大亮點已登場

蘋果WWDC26開發者大會今（9）凌晨舉辦，這也是執行長庫克秋季交棒前的最後一次發表會。重頭戲聚焦在最新iOS 27系與Siri AI。但當蘋果一發表AI相關功能，股價卻瞬間暴跌3%，。這次蘋果選擇結盟Google，將強大的Gemini模型導入系統中，但他坦言，這次發表的絕大部分AI功能，其實在Gemini上早就能做到，這或許是市場認為缺乏預期之外的驚喜，導致蘋果發表AI當下股價直接下挫3%的主因。儘管股價並未給予正面回應，Joeman仍極度看好蘋果AI的未來，他分析，Joeman強調，多數人不敢將所有私密對話交給第三方AI如ChatGPT或Gemini讀取，但若是標榜隱私與安全的蘋果原生系統，用戶的信任度將大幅提升，這是根本性上與其他AI最大的差異。除了跨APP應用，未來的「捷徑」功能也迎來史詩級進化，未來用戶不需再像寫程式般繁瑣設定，只需用自然語言下達指令，例如「一連上特斯拉就自動幫我開啟熱點」，Siri就能輕鬆設定完畢。此外，Siri也將擁有獨立APP提供無縫操作體驗，並支援調整最高1.5倍的語速，解決過去講話過慢的痛點。在非AI的常規更新上，Joeman也點出幾項實用亮點：包含在硬體效能遇瓶頸下，APP啟動速度仍可提升30%；過去蘋果一直不願下放的AirPods「EQ（等化器）」功能終於開放；以及針對13歲以下孩童推出「兒童帳戶」，讓父母能按表操課嚴格控管APP下載與使用時段，大幅減輕家長焦慮。他也預測，雖然新版AI初期僅支援英文，還有諸多限制，但繁體中文版非常值得期待，有望在今年9月與iPhone 18同步推出。