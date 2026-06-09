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何孟樺要市府帶頭稽查 殷瑋反殺：我去過、妳去過嗎？

台北市長蔣萬安推動無菸城市政策，民進黨議員何孟樺今（9）日在台北市議會質詢時質疑稽查人力規劃，蔣萬安表示，未來委外人力會再增加，基本上以勸阻為目的，開罰是手段。何孟樺要求研考會主委殷瑋應該帶發言人團隊一起到現場稽查，遭殷瑋反嗆，早已跟發言人團隊去過現場，但不知道議員有沒有去過，「邀請議員一起來！」台北市議會今日進行市政總質詢，何孟樺詢問禁煙稽查的人力規劃，蔣萬安說，主要指標性從西門商圈開始，5月份先宣導，6月1日開始劃定禁菸區，一天會排三個班，有一組稽查人力，五組委外人力，每天由四個單位包括衛生局、環保局、商業處、公所輪流出勤。何追問，聽起來人力聽起來跟之前規劃一樣？蔣萬安則說，人力基本上少了六分之一公務人力，另外也需要委外人力。蔣萬安說，市府增加委外人力，公務人員排班就會減少，基本上以勸阻為目的，開罰是手段。根據6月1日到7日的統計，有600多件經即刻勸阻，民眾就即刻熄菸；至於公務人員人力部分，過往搭配委外人力進行巡查，其實民眾已經越來越知道西門商圈是禁菸且會到吸菸區吸菸，若成效更好，人力就還會減少。蔣萬安回答完後，何孟樺轉而要求研考會主委殷瑋應該帶發言人團隊去現場稽查，殷瑋嗆，「我是去過現場的」，且去現場的時候發言人也都有一起來，包括李政軒、蔡畹鎣 、魏汶萱、葉向媛等正、副發言人都有一起來。不知道議員有沒有去過？因為如果去過，議員您現在就可以告訴大家，何孟樺並未回應。何孟樺再說， 發言人看起來非常的閒，殷瑋回嗆，議員如果真的這麼關心的話，歡迎也一起到現場當志工來宣導，因為宣導這件事情是不需要稽查訓練的。何孟樺說，稽查不要只讓基層來做，你們高層要自己來以身作則，殷瑋表示，「我不是高層是基層，」何再說，不是要你回答，要市長裁決，誰是你老闆？殷瑋說，「人民是我的老闆，議員我再說一次，人民是我的老闆。」市長剛剛已經講那麼清楚把制度講給你聽，還要他裁決什麼呢？何孟樺最後又說，希望你們高層自己下去稽查，殷瑋說，「議員我已經說我是基層了，你是不是還照著本來的稿子在講？」