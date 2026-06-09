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高雄雨量飆破366毫米 全台多地達豪雨門檻

▲今晚至明晨，各地降雨依舊明顯，明天下半天雨勢趨緩，不過中南部仍有大雨。（圖／中央氣象署）

雨勢先緩後猛！周五起第二波降雨高峰登場

▲滯留鋒面在周四移動到巴士海峽，降雨趨緩，周五開始慢慢回到台灣上方，各地雨勢再起。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報中心副主任伍婉華說明，滯留鋒面在台灣上空，西南氣流伴隨對流雲系在台灣西南方發展，兩大原因導致各地降雨不斷，尤其中南部地區，今（9）日入夜至明（10）日清晨持續有對流雲系移入，山區要注意「豪雨等級以上」的雨量出現，明（10）日上午前，也是全台雨勢最明顯的時段。伍婉華指出，從昨（8）日到今日，高雄六龜累積雨量高達366.5毫米，今天中午甚至出現80至100毫米的時雨量，已達大豪雨等級；雲林北港也累積283毫米、新北萬里257.5毫米；台北擎天崗則有262毫米。未來降雨情況，伍婉華提及，今天下午至明（10）日清晨，「西半部、東北部、花東山區」降雨持續，「中南部、西北部」的雨勢最強。明天上午鋒面往南移動、西南氣流減弱，因此到明天下午至周四（6月11日），雨勢有所緩和，不過「中南部、花東山區」依舊會有局部大雨出現。周五（6月12日）滯留鋒面會從巴士海峽再往北，來到台灣上方，屆時鋒面本體的雨勢，以及西南風帶來的水氣，預估會一路影響到下周一（6月15日），西半部及東部山區可能出現大雨或局部豪雨，也是本周的第二段降雨高峰，實際降雨強弱、範圍還有待觀察。