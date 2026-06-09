中央氣象署預報中心副主任伍婉華說明，滯留鋒面在台灣上空，西南氣流伴隨對流雲系在台灣西南方發展，兩大原因導致各地降雨不斷，尤其中南部地區，今（9）日入夜至明（10）日清晨持續有對流雲系移入，山區要注意「豪雨等級以上」的雨量出現，明（10）日上午前，也是全台雨勢最明顯的時段。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄雨量飆破366毫米　全台多地達豪雨門檻

伍婉華指出，從昨（8）日到今日，高雄六龜累積雨量高達366.5毫米，今天中午甚至出現80至100毫米的時雨量，已達大豪雨等級；雲林北港也累積283毫米、新北萬里257.5毫米；台北擎天崗則有262毫米。

▲今晚至明晨，各地降雨依舊明顯，明天下半天雨勢趨緩，不過中南部仍有大雨。（圖／中央氣象署）
▲今晚至明晨，各地降雨依舊明顯，明天下半天雨勢趨緩，不過中南部仍有大雨。（圖／中央氣象署）
雨勢先緩後猛！周五起第二波降雨高峰登場

未來降雨情況，伍婉華提及，今天下午至明（10）日清晨，「西半部、東北部、花東山區」降雨持續，「中南部、西北部」的雨勢最強。明天上午鋒面往南移動、西南氣流減弱，因此到明天下午至周四（6月11日），雨勢有所緩和，不過「中南部、花東山區」依舊會有局部大雨出現。

周五（6月12日）滯留鋒面會從巴士海峽再往北，來到台灣上方，屆時鋒面本體的雨勢，以及西南風帶來的水氣，預估會一路影響到下周一（6月15日），西半部及東部山區可能出現大雨或局部豪雨，也是本周的第二段降雨高峰，實際降雨強弱、範圍還有待觀察。

▲滯留鋒面在周四移動到巴士海峽，降雨趨緩，周五開始慢慢回到台灣上方，各地雨勢再起。（圖／中央氣象署）
▲滯留鋒面在周四移動到巴士海峽，降雨趨緩，周五開始慢慢回到台灣上方，各地雨勢再起。（圖／中央氣象署）

相關新聞

6/10停班停課7縣市山區達標！台中、高雄上榜　氣象署雨量預報

整坨雷雨卡台灣旁邊！高雄、嘉義以南山區首當其衝　時雨量76毫米

未來18小時迎「降雨最高峰」！高雄時雨量破70毫米　撐傘根本沒用

西南氣流有多可怕？盤點台灣「4大豪雨事件」　最慘667死408失蹤

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...