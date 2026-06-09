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▲黃百鳴（如圖）雖對香港電影業奉獻一生，但法官認為其行為損害民眾對香港證券市場的信心。（圖／微博＠黃百鳴）

香港影人黃百鳴因《開心鬼》系列電影走紅，除了電影事業還跨足歌壇。日前，黃百鳴遭控涉及「天馬影視文化控股有限公司」股票交易案，今（9）日香港法院判處入獄5個月、罰款超過9.9萬港幣（約40萬新台幣）及須支付調查費用約37.4萬港幣（約150萬新台幣），消息曝光後震驚演藝圈。黃百鳴2009年創立天馬電影公司後，持續活躍於影視圈。然而近日卻遭控內線交易股票，根據檢方指出，他身為「天馬影視文化控股有限公司」主席與董事，涉嫌於2017年8月至10月期間利用內部消息慫恿他人購買公司股票，其中最關鍵的證據是，他曾匯給妹妹黃潔珍200萬港幣（約816萬元台幣），傳訊息叫她購買股票，上個月法官裁定他「內幕交易罪」成立。今日香港法院判處黃百鳴入獄5個月、罰款超過9.9萬港幣及須支付調查費用約37.4萬港幣。而法官也指出，黃百鳴身為上市公司股東，其行為損害民眾對香港證券市場的信心，雖然他對香港電影業奉獻一生，且胞妹獲得的實際利益不算大，但其舉動會對公眾信心造成影響，故不接納以聲譽受損及身心健康問題作為減刑理由。黃百鳴先前出庭時，針對內線交易案辯稱，給妹妹支票是為了處理弟弟在中國的房產，至於叫對方「盡買」公司股份，是因為妹妹小時候很愛哭，所以會說反話叫她「盡情哭」。同樣道理，他表示要妹妹「盡買」其實是叫她不要買，但對於此理由，法官認為其辯詞荒謬又牽強。黃百鳴於1991年至1993年再成立東方電影發行有限公司，其出品電影很多都破了香港電影的票房紀錄，包括《最佳拍檔》、《開心鬼》、《家有囍事》等等。之後黃百鳴在2009年和兒子創立天馬電影有限公司。不少演員和導演都曾因接拍黃百鳴參與製作的電影走紅，像是張學友、張艾嘉、古天樂、張國榮、甄子丹、熊黛林等等。