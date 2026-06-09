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▲有紅色皮克敏、黃色皮克敏、藍色皮克敏、白色皮克敏、紫色皮克敏通通到齊。（圖／7-11提供）

▲透明罐不僅能當擺飾展示，可搭配附贈珠鏈作為吊飾隨身攜帶，每顆角色都能實際作為橡皮擦使用。（圖／7-11提供）

▲《皮克敏 裝罐罐橡皮擦》購買方法，出示以上圖片條碼至門市櫃台結帳。（圖／7-11提供）

▲《皮克敏 裝罐罐橡皮擦》3罐組共含48個橡皮擦，預購價450元。（圖／7-11提供）

▲皮克敏全新「稀有裝飾」來了，自6月12日起新增稀有牙刷飾品。（圖／取自皮克敏官方）

皮克敏玩家快衝！台灣也買得到《皮克敏 裝罐罐橡皮擦》珍藏組了，7-11將自明（10）日起開放預購，把各種可愛的皮克敏角色通通裝進透明罐裡，可以擺在桌上展示，也可以自由掛上隨附的珠鍊，就可變成吊飾隨身攜帶，橡皮擦角色共有12款，包括岩石皮克敏、冰凍皮克敏、羽翅皮克敏通通有，每組共計有48個橡皮擦、共三罐，售價450元。7-11自6月10日起開賣《皮克敏 裝罐罐橡皮擦》，透明罐不僅能當擺飾展示，可搭配附贈珠鏈作為吊飾隨身攜帶，每顆角色都能實際作為橡皮擦使用，無論收藏、把玩或日常使用都充滿樂趣！橡皮擦把可愛皮克敏角色全部集齊，有紅色皮克敏、黃色皮克敏、藍色皮克敏、白色皮克敏、紫色皮克敏、岩石皮克敏、羽翅皮克敏、冰凍皮克敏、發光皮克敏、奧利瑪船長、歐慶、 恰比，每組有三罐共含有48個橡皮擦，全12款角色隨機出貨，售價450元／組。6月10日上午11點3罐組共含48個橡皮擦，預購價450元方法一、出示以下圖片條碼至門市櫃台結帳方法二、ibon機台點選「寄件/購物」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「玩具預購」→「肖象商品」皮克敏公告指出，從6月12日起開始，將會推出全新紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅與岩石皮克敏的稀有牙刷飾品，提醒玩家放生獲得積分先等等。也有不少玩家傻眼喊「丟光了才出現」、「笑不出來，集滿之後剛放生」、「我才剛解編我的牙刷二隊」。皮克敏稀有飾品怎麼拿？當皮克敏某一種類中的飾品全部收集完成，即可開啟「稀有飾品」進度條，目前稀有飾品共有八大種類，包括餐廳、麵包店、咖啡廳、水邊、路邊（金幣／瓶蓋）、超市（香蕉）、美容院，還有即將新增的牙刷。開啟稀有飾品進度條後，可透過積分獲得稀有飾品，該如何獲得積分？拔出該種類皮克敏加30分；該種類皮克敏取得飾品加200分。放生有飾品的皮克敏加20分；無飾品的加5分。