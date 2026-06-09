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2026年世界食品安全日的主題為「從疾病負擔到解方：讓安全食物無所不在」。台灣食品安全促進協會認為，這不只是國際口號，更是台灣當前必須面對的公共治理課題。食安治理並非事件發生後的危機處理，而是從農場、工廠、物流、餐飲、通路到家庭餐桌，每一個環節共同承擔的日常責任。近年台灣社會經歷多起重大食安警訊。從邦克列酸事件所暴露的採檢時效、風險辨識與跨機關應變問題，到蘇丹色素反映出的原料供應鏈管理漏洞；從進口蔬果農藥殘留、菇類重金屬、加工食品添加物與標示不符，到近期餐飲食物中毒與諾羅病毒群聚通報增加，均提醒我們：食安治理不能只靠末端抽驗，更不能在輿論高峰過後回到原狀。本會主張，台灣食安政策應以「科學證據」為核心，讓風險排序有所依據，讓資源投入更有效率，讓民眾得以充分瞭解「風險大小」。面對食安事件，社會需要透明、即時、可理解的風險溝通；對業者違規，則必須有可追溯、可究責、可改善的制度設計。本會亦強調，食品安全與永續發展不可分割。永續不是只談減碳或包裝減量，而是要建立安全、韌性且負責任的食物供應鏈。氣候變遷使高溫潮濕、極端降雨與冷鏈中斷風險增加，可能提高微生物污染與食品腐敗機率；全球貿易與外食依賴提高，也使單一原料或單一業者的疏失快速擴散。因此，台灣應推動更完整的供應鏈溯源、低風險農藥管理、抗生素合理使用、冷鏈與倉儲標準升級，以及兼顧安全與減少食物浪費的政策。我們十分樂見政府將食安治理從「查弊」提升為「預防」，從「個案處理」提升為「系統改善」。包括加強高風險餐飲業與連鎖品牌管理、落實食品安全監測計畫、提升校園與長照機構等脆弱族群供餐標準、建立跨部會資料共享機制，並支援地方衛生單位在人力、設備與檢驗技術上的長期投資。我們也呼籲食品業者把食安視為品牌信任的最低門檻，而非成本負擔。供應商稽核、原料驗收、溫度控管、生熟食分流、人員健康管理、員工教育訓練與異常通報，都是企業永續治理的一部分。消費者則應養成查閱標示、注意保存期限、正確加熱、勤洗手、避免生熟食交叉污染的日常習慣。安全的食物，是健康人權，也是永續社會的基礎。值此世界食品安全日，台灣食品安全促進協會呼籲：讓我們以科學取代恐慌，以透明建立信任，以預防減少傷害，讓每一位人民、每一個家庭，都能在臺灣安心地吃、健康地生活。