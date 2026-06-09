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登山步道交鋒！張景森：沈伯洋空泛亂問、蔣萬安典型亂答

北市登山口、步道質感爛 張景森：遠不足國際城市應有水準

登山是重要市政議題 張景森盼進行第二回合討論

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日來拋出「大台北天際線」登山步道概念，與台北市長蔣萬安隔空交火，對此行政院前政委張景森今（9）日認為，自己本身是資深山友，也是政策規劃專業，剛好有資格評論這問題，認為議題有意義，但是雙方只是亂問亂答。這場攻防的問題在於，沈伯洋有抓到議題，卻沒有抓對問題；蔣萬安則是完全沒有正面回答，兩人是「空問空打」，也可以說是「亂問亂答」，消失的是值得重視的重要市政議題，衷心期待兩位高水準候選人對這有意義的議題進行第二回合。對於沈伯洋與蔣萬安近日針對登山步道交鋒，張景森表示，沈伯洋真正問的，是台北郊山路網、接駁服務、入口設施、公共設施、步道系統化管理，到底在柯文哲時代做出台北大縱走之後，蔣萬安市府有沒有下一階段的進展。這是一個蔣萬安可以明確回答的市政問題。蔣萬安如果有做，就應該說明新增或改善了哪些路線、哪些斷點、完成了哪些接駁、增設了哪些廁所飲水、改善了哪些入口與指標系統。張景森說，但是蔣萬安卻卻用「大縱走滿意度」、「參與人次成長」、「徽章活動」、「草山觀瀑吊橋」這類宣傳型數字來回應，而且還攻擊、暗示沈伯洋想要把大台北天際線自然步道改成硬鋪面，人家問的是郊山治理做了什麼、做得好不好；蔣萬安團隊答的是OOXX，這就是典型的亂答。但沈伯洋雖掌握了一個市民關心的議題，但問題也不夠精準，感覺是空泛的亂問，打的是空包彈，台北大縱走和大台北天際線，本來就是不同尺度、不同功能、不同使用族群的不同路線。前者是台北市郊山的分段健行與市民休閒，後者是北北基更長距離、更多段、更硬派的稜線型路線，兩者根本不是同一套系統。兩者之間本來就沒有什麼必須連起來的理由。更何況這兩條路線在陽明山區根本就是同一條路線，根本沒有什麼斷點問題。張景森表示，台北市其實並不需要再規劃傳統縱走，也不需要兩天以上的長程縱走路線，已規劃長程縱走，目前缺的就是野外宿營問題。真正該問的是，台北市的郊山很棒，能不能讓市民「下班就上山」？能不能讓市民早晚假日都能「上山輕鬆，山上快樂」。張景森提到，市民日常健走路線已經非常多，路網也很密，路況也不錯，感覺不出台北還需要再增加什麼登山步道。主要問題也不是什麼捷運、公車、小巴或假日接駁問題，台北市的交通服務大致OK。比起北北基宜，許多山徑都被刺藤、芒草、箭竹佔據，而且絕大部分登山路線都沒有公共接駁，台北是算是天堂，已經有70分了，在他看來，主要問題是許多步道的體驗，完全不符合台北市這國際城市的水準，這些步道的設施質感太爛、服務太差，比起一個國際城市應該有的水準，遠遠不足。張景森點出，典型的就是入口景觀太爛，像四獸山所有登山口景觀都亂七八糟。而路線上，也普遍缺乏廁所、飲水、休息點、照明、指標。山上也很少找到可以輕鬆坐下來欣賞美景，同時喝個咖啡、吃個簡餐的地方。有的話，幾乎都是違建，陽明山區有世界級的景觀，但是只有攤販級的餐飲服務。而台北市府管理的山上，則連攤販級的餐飲服務也沒有。張景森也提到，台北市山域戶外活動也十分貧乏，就是走路散步、欣賞一下風景而已，講難聽一點，最多吸引到退休老人。年輕人需要的是有一點挑戰、刺激和冒險的路線，但這類活動很少，像野跑、攀岩、溯溪、露營、夜遊、mountain bike、zipline不但沒有好好規劃建設，甚至還遭到管理官僚的打壓。例如國家公園步道不允許野跑、溪流不允許溯溪、泡個野溪溫泉也要被抓！野營基本上被禁止，攀岩更是缺乏地點，四獸山本來有五條很好的攀岩路線，卻被柯市政府派人割斷繩索、拆除步道。重要水域都很臭，乾淨一點的像雙溪、大湖公園，又禁止泛舟。不管國家公園或市政府官員基本上並不熱愛戶外活動。張景森說，這些都是市長應該處理的問題，也是這兩個候選人該問、該答的問題。所以這場攻防的問題在於，沈伯洋有抓到議題，卻沒有抓對問題；蔣萬安則是完全沒有正面回答。兩個人是「空問空打」，也可以說是「亂問亂答」。而消失的，反而是一個值得重視的重要市政議題，因此自己衷心期待這兩位高水準候選人對這個有意義的議題，進行第二回合。