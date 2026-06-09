一直以來洋蔥最精華的營養都被丟掉了！洋蔥是家家戶戶餐桌上不可或缺的國民食材，不論是炒蛋、燉肉還是煮湯，都能帶來濃郁的鮮甜風味。不過，一般人在料理洋蔥時，習慣順手把外層乾枯的皮剝掉、切掉根部，然後直接當成廚餘丟棄。對此，腎臟科醫師洪永祥特別發文提醒，這兩個看似不起眼的邊角料，其實才是植化素含量最高的部位，隨手一扔等於扔掉了顧腎、護心血管的天然良藥。
九成人都當垃圾！洋蔥抗發炎的精華在這2部位
腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專分享，洋蔥之所以在營養學界與醫學界備受推崇，最主要的關鍵在於它含有極為豐富的「槲皮素」（Quercetin）。槲皮素是一種極強的抗氧化劑，能夠有效幫助身體對抗自由基、降低體內的慢性發炎反應。其中，洋蔥的外皮以及最靠近根部的果肉，正是槲皮素濃度最高的精華地帶，但根據統計卻發現，有近九成的民眾在處理食材時，會直接把這兩個部位切掉丟棄，平白錯失了最天然的細胞保護膜。
除了通用的抗發炎功效外，醫學研究更進一步發現，槲皮素對於保護泌尿與代謝系統具有顯著益處。它不僅可能有助於減少腎臟組織受到氧化壓力受損的風險，還能進一步促進體內尿酸的代謝，對於深受高尿酸血症或痛風困擾的族群而言，是相當具有正面價值的飲食輔助。
切洋蔥流淚的祕密！1成分化身血管與血糖的守護者
除了外皮的槲皮素，洋蔥在被切開時釋放出的獨特辛辣氣味，則是來自於其特有的含硫化合物。雖然這些揮發性物質常常刺激黏膜、讓人一邊切一邊流淚，但它們在進入人體後，卻能發揮強大的保護細胞與減少氧化壓力的作用。醫師指出，相關臨床研究顯示，這些含硫物質能有效降低慢性發炎對微血管帶來的傷害，這對於維持結構細緻、高度依賴血液循環的腎臟功能來說，具有非常深遠的正面意義。
事實上，洋蔥的健康效益可說是全方位的，並不僅僅侷限於腎臟保養。洪永祥表示，規律且適量地攝取洋蔥，與穩定人體血糖、維持正常血壓有著密不可分的關係；部分研究甚至證實，生洋蔥內含的活性成分，對於第二型糖尿病患者的每日血糖管理能提供實質的幫助。此外，這類蔥屬植物中的活性成分，也被認為在現代醫學中與抑制癌細胞增生、維護骨骼密度具有高度的關聯性。
達人傳授洋蔥正確吃法！兩類特殊族群食用前需格外注意
日常食用的方式上，洪永祥醫師建議，如果民眾能夠接受洋蔥特有的辛辣口感，將洋蔥切絲後加入沙拉，或是做成涼拌料理直接生食，是最能夠完整保留其中活性營養成分的吃法。雖然經過高溫烹調、大火熱炒後，部分怕熱的活性營養素可能會受到破壞，但熟洋蔥依然不失為一款高纖、健康的優秀蔬菜選擇。對於一般人來說，每天食用約四分之一顆至半顆的洋蔥，就能達到相當不錯的日常保健效果。
洪醫師也特別提醒，洋蔥並非每個人都能毫無限制地大快朵頤，由於洋蔥含有較高的鉀與磷，慢性腎臟病患者若本身有嚴重的鉀離子或磷攝取限制，在食用前務必要嚴格留意份量，切勿盲目過量攝取。另外，因為洋蔥具有促進血液循環的作用，如果是正在服用抗凝血藥物，或是本身有凝血功能異常、近期準備進行手術的患者，也應在調整日常飲食習慣前，先與主治醫師或營養師進行專業討論，才能吃得安心又健康。
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腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專分享，洋蔥之所以在營養學界與醫學界備受推崇，最主要的關鍵在於它含有極為豐富的「槲皮素」（Quercetin）。槲皮素是一種極強的抗氧化劑，能夠有效幫助身體對抗自由基、降低體內的慢性發炎反應。其中，洋蔥的外皮以及最靠近根部的果肉，正是槲皮素濃度最高的精華地帶，但根據統計卻發現，有近九成的民眾在處理食材時，會直接把這兩個部位切掉丟棄，平白錯失了最天然的細胞保護膜。
除了通用的抗發炎功效外，醫學研究更進一步發現，槲皮素對於保護泌尿與代謝系統具有顯著益處。它不僅可能有助於減少腎臟組織受到氧化壓力受損的風險，還能進一步促進體內尿酸的代謝，對於深受高尿酸血症或痛風困擾的族群而言，是相當具有正面價值的飲食輔助。
除了外皮的槲皮素，洋蔥在被切開時釋放出的獨特辛辣氣味，則是來自於其特有的含硫化合物。雖然這些揮發性物質常常刺激黏膜、讓人一邊切一邊流淚，但它們在進入人體後，卻能發揮強大的保護細胞與減少氧化壓力的作用。醫師指出，相關臨床研究顯示，這些含硫物質能有效降低慢性發炎對微血管帶來的傷害，這對於維持結構細緻、高度依賴血液循環的腎臟功能來說，具有非常深遠的正面意義。
事實上，洋蔥的健康效益可說是全方位的，並不僅僅侷限於腎臟保養。洪永祥表示，規律且適量地攝取洋蔥，與穩定人體血糖、維持正常血壓有著密不可分的關係；部分研究甚至證實，生洋蔥內含的活性成分，對於第二型糖尿病患者的每日血糖管理能提供實質的幫助。此外，這類蔥屬植物中的活性成分，也被認為在現代醫學中與抑制癌細胞增生、維護骨骼密度具有高度的關聯性。
達人傳授洋蔥正確吃法！兩類特殊族群食用前需格外注意
日常食用的方式上，洪永祥醫師建議，如果民眾能夠接受洋蔥特有的辛辣口感，將洋蔥切絲後加入沙拉，或是做成涼拌料理直接生食，是最能夠完整保留其中活性營養成分的吃法。雖然經過高溫烹調、大火熱炒後，部分怕熱的活性營養素可能會受到破壞，但熟洋蔥依然不失為一款高纖、健康的優秀蔬菜選擇。對於一般人來說，每天食用約四分之一顆至半顆的洋蔥，就能達到相當不錯的日常保健效果。
洪醫師也特別提醒，洋蔥並非每個人都能毫無限制地大快朵頤，由於洋蔥含有較高的鉀與磷，慢性腎臟病患者若本身有嚴重的鉀離子或磷攝取限制，在食用前務必要嚴格留意份量，切勿盲目過量攝取。另外，因為洋蔥具有促進血液循環的作用，如果是正在服用抗凝血藥物，或是本身有凝血功能異常、近期準備進行手術的患者，也應在調整日常飲食習慣前，先與主治醫師或營養師進行專業討論，才能吃得安心又健康。