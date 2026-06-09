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太平洋崇光百貨（SOGO）今（9）日召開股東常會，公布去年營運概況、經營績效與未來展望；會中也選出第16屆新任董監事，與前一屆相同。此外，SOGOplus電商平台去年業績年增約20%，積極結合綠色選品與公益行銷，今年度更設定營收成長23%目標，打造兼具商業與社會價值的數位生態。去年台灣經濟呈現「外貿強勁、內需保守」的態勢，半導體與AI供應鏈出口強勁，帶動整體經濟成長8.68%，創下15年來的新高紀錄，不過零售餐飲業的營業額，卻較前一年微幅下滑0.2%。儘管外部環境有零售市場折扣戰與網購的夾擊，內部升級有復興館精品改裝與遠東Garden City的資本投入；全年營業收入達491億元，稅前淨利17.9億元，發放現金股利每股1.2元。展望115年，經濟成長將回歸至3.54%的溫和擴張，台灣零售市場則面臨勞動力缺口擴大、高昂租金與人事成本壓縮獲利等問題。遠東SOGO確立「SOGO（忠孝、復興）雙塔」與今年將全區開幕的「遠東Garden City」三足鼎立，從單純的百貨經營者轉型為「商圈策展人」，善用數據與AI工具驅動精準營運，目標挑戰年度營收突破540億元的新高紀錄。