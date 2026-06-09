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▲陳盈潔（如圖）近來健康狀況非常不理想，友人已為她辦了告別音樂會。（圖／民視提供）

▲高金素梅（如圖）曾是當紅藝人，過去在綜藝節目或是秀場，都常有機會與胡瓜合作。（圖／記者葉政勳攝）

▲康康（左起）、胡瓜、小禎、賴慧如一起出席《鑽石舞台之夜》記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

胡瓜、康康、小禎、賴慧如、蔡秋鳳、翁立友、Luxy Girls今（9）日出席《鑽石舞台之夜》記者會，提到之前音樂人許常德為資深歌后陳盈潔舉辦告別音樂會，胡瓜問起陳盈潔的狀況，聽到許常德稱她意識已不清楚、健康情形很糟，忍不住嘆道：「這麼嚴重？」表示有十幾年沒跟陳盈潔聯絡，自己出道之初還幫她伴過舞，那時甚至還沒當兵，彼此非常早就結緣。之前許常德為陳盈潔辦告別音樂會，于美人、周蕙、許志豪、荒山亮等都來參與，胡瓜則坦言沒有接到許常德來聯絡，因此對於這個活動以及陳盈潔的狀況都沒有太多的了解。他和陳盈潔除了在出道之初幫她伴舞外，之後在選秀節目《明日之星》中，胡瓜是主持人、陳盈潔是評審團成員之一，仍算有合作到，不過自從這節目轉型為《台灣那麼旺》，就沒有什麼聯絡了。雖然胡瓜還是視陳盈潔為大姐、是演藝界重要前輩，彼此卻失聯已久。對於許常德為她辦告別音樂會，他認為有事情都可以互相聯絡，有誰想要做什麼，還是要跳出來講，大家才會知道。能不能做得成就是另外一回事，但至少要講出來讓旁人才能接收到這個訊息。胡瓜認為，演藝圈朋友若有需要幫忙或發起活動，大家其實都願意互相支援，但前提是必須有人出面整合聯繫。而他目前，並沒有能聯繫到陳盈潔的管道，只能祝福她可以平安度過、恢復身體健康。至於另一位話題人物：立委高金素梅，胡瓜過去曾在綜藝節目、秀場都有機會和她合作，高金素梅近日遭台北地檢署依涉詐領助理費、育嬰津貼及違法輸入中國醫療器材等案件起訴，求處12年6個月徒刑。胡瓜則低調回答，雖然近期雖然曾與她碰面，但那是在某些朋友的商會吃飯場合碰到，他本身對於相關案件內容並不了解，因此不便給予評論。