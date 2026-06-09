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淹水警戒範圍（更新時間17:50）

一級警戒

二級警戒

▲經濟部水利署也在發布17時10分最新淹水警戒，高雄市範圍一次看。（圖／水利署）

淹水警戒怎麼看

受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署啟動「大規模雨劇烈豪雨作業」，今（9）日傍晚中部開始降下大雷雨，經濟部水利署17時10分也針發布，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。⚠️🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。