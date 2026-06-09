受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署啟動「大規模雨劇烈豪雨作業」，今（9）日傍晚中部開始降下大雷雨，經濟部水利署17時10分也針對彰化縣、雲林縣、高雄市發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。

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⚠️淹水警戒範圍（更新時間17:50）
 
一級警戒 
彰化縣：大城鄉（時雨量60毫米） 、 溪湖鎮 (時雨量74毫米)、 埤頭鄉

二級警戒
彰化縣：永靖鄉 、 埔心鄉 、 員林市 、 埔鹽鄉
雲林縣：二崙鄉
高雄市：六龜區

▲經濟部水利署也在發布17時10分最新淹水警戒，高雄市範圍一次看。（圖／水利署）
▲經濟部水利署也在發布17時10分最新淹水警戒，高雄市範圍一次看。（圖／水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...