受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署啟動「大規模雨劇烈豪雨作業」，今（9）日傍晚中部開始降下大雷雨，經濟部水利署17時10分也針對彰化縣、雲林縣、高雄市發布淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷整理最新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍（更新時間17:50）
一級警戒
彰化縣：大城鄉（時雨量60毫米） 、 溪湖鎮 (時雨量74毫米)、 埤頭鄉
二級警戒
彰化縣：永靖鄉 、 埔心鄉 、 員林市 、 埔鹽鄉
雲林縣：二崙鄉
高雄市：六龜區
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
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一級警戒
彰化縣：大城鄉（時雨量60毫米） 、 溪湖鎮 (時雨量74毫米)、 埤頭鄉
二級警戒
彰化縣：永靖鄉 、 埔心鄉 、 員林市 、 埔鹽鄉
雲林縣：二崙鄉
高雄市：六龜區
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
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