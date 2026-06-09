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▲《鐵拳教育》由表志勳（左起）、秦基周、金武烈、李星民主演，「以暴制暴」對付恐龍家長、校園霸凌者。（圖／Netflix）

《鐵拳教育》劇情介紹 改編真人真事「以暴制暴」

台灣老師被家長提告選擇輕生 教職問題全面引爆

一：如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了

二：我們不站老師這邊、不站學生這邊，我們只站在受害者這邊

三：權利若沒有責任，只會變成另一種霸凌

四：不想上課就別上，別妨礙別人人生，同樣1分鐘，未來會變成10年差距

五：既然是怪物，就該用怪物的方式來制伏

六：對付瘋子，就要用瘋子的方法

七：老師有老師的樣子，學生有學生的樣子，大人有大人的樣子

八：保護學生很重要，保護教師也同樣重要

九：教育不是放任自由，而是教會人承擔後果

十：如果大人不履行責任，孩子終將付出代價

Netflix韓劇《鐵拳教育》近日衝上台灣排行榜冠軍，不只因為金武烈「以暴制暴」的爽快劇情掀起討論，更因為劇中大量關於校園霸凌、教師處境與大人責任的台詞，狠狠戳中台灣近年最敏感的教育問題。尤其高雄近日接連發生教師遭校事會議調查、家長施壓，老師因此走上絕路的事件後，讓不少觀眾看完直呼這部「爽劇天花板」不單只是韓劇，而是超現實的紀錄片。《NOWNEWS今日新聞》也整理出《鐵拳教育》掀起共鳴的10句金句，為何能讓許多教師、長輩邊看邊起雞皮疙瘩。《鐵拳教育》故事描述由教育部長崔康石（李星民 飾）成立的「教權保護局」進駐校園，專門處理失控學生、校園霸凌與教師權威崩壞問題。金武烈飾演的督察羅華振，則是用近乎暴力執法的方式，親自懲罰那些仗勢欺人的校霸與恐龍家長。劇情雖然誇張，卻因為大量改編韓國真實社會事件，引發極高共鳴。其中第一集「國會議員兒子霸凌案」，便改編自2023年韓國震驚全國的「鄭淳信之子校園霸凌事件」。現實中，前檢察官鄭淳信之子長期霸凌同學，導致受害學生出現嚴重心理創傷，而父親更被指控利用法律程序拖延懲處，引爆韓國社會對特權與教育失衡的不滿。《鐵拳教育》則直接把這股怒氣拍成「爽劇」，讓羅華振親手教訓霸凌者，也讓失職的大人一起付出代價。這股情緒如今也剛好對應到台灣近日的教育爭議，5月底時，高雄一名國小老師因處理校園霸凌事件，反遭家長提告並陷入冗長調查，最終不堪壓力選擇輕生；另一名教師則因遭學生肢體碰觸後反射揮手，最後在民代施壓與校方處置下被迫離開校園。當「老師到底還能不能管學生」成為社會爭論時，《鐵拳教育》反映出「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了」，也因此在台灣社群被瘋狂轉發，讓人重新審視校園管教、教師權威與家庭教育之間失衡已久的問題。這句話真正想講的，其實不是要大人用高壓方式控制孩子，而是在說，當所有成年人都開始害怕衝突、害怕被投訴、害怕負責任時，最後最容易失控的反而是孩子。因為成長過程裡，孩子本來就需要有人告訴他什麼能做、什麼不能做。很多校園事件裡，每個人都急著證明自己才是受害者，但真正受到傷害的人，往往會在混亂中被忽略。這句台詞想表達的，是別讓立場與身分蓋過事情本身，而是回到事件核心，去看真正受傷的人到底是誰。劇中最可怕的其實不是壞學生，而是那些永遠替錯誤找理由的大人。有家長明知道孩子欺負同學，卻還硬拗「他只是比較活潑」；也有學生仗著自己未成年，認為不管闖多大禍都不會真的被處罰。劇中恐龍家長與問題學生，不斷把「人權」、「隱私權」、「受教權」掛在嘴邊，卻從來不願意面對做錯事後該承擔的責任，也讓「權利」最後反而變成傷害別人的工具。劇中，羅華振不是逼所有人一定要讀書，而是在告訴那些已經放棄的人，不要連別人努力的機會一起拖垮，因為現在看起來不起眼的一分鐘，未來真的可能變成完全不同的人生。面對那些毫無悔意、甚至把霸凌當成樂趣的加害者，劇中角色認為，光靠溫和勸說根本壓不住對方，因此才會出現這種極端做法，雖然帶有暴力色彩，也讓不少觀眾產生一種「終於有人敢站出來處理惡人」的痛快。有些人根本不會照正常規則做事，如果還想用和平理性的方式處理，最後往往只會一直被踩在頭上。因此劇中的教權保護局，才會選擇用更瘋、更直接的方法反擊，畢竟壞人也是會怕壞人的。這句話其實是在講現在很多關係都已經失去界線。老師失去尊嚴、學生不再尊重規則、家長則一味袒護孩子，當每個角色都開始越線，整個教育現場自然也會變得混亂。現在的教育環境裡，很多老師即使受了委屈，也不敢替自己說話。劇中女老師被家長逼到精神崩潰的劇情，也讓不少觀眾開始重新思考，當所有壓力都丟給老師時，還有誰願意繼續站在第一線教育孩子。很多學生都認為自己還未成年，所以做錯事也不會怎樣，但劇情想傳達的是，真正的教育不是無限包容，而是要讓孩子知道，任何選擇都一定會有後果要承擔。劇中很多問題學生的背後，其實都有失職的大人。有些父母只負責生，卻沒有真正陪伴與教育孩子，把責任全丟給學校後就不聞不問，等到孩子開始霸凌同學、動手打人，甚至習慣用傷害別人的方式解決問題時，才發現早就已經來不及了，付出代價的同時，人生也已經毀掉。