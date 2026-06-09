滯留鋒面昨（8）日接近、今（9）日抵達，搭配西南氣流影響，台灣各地降雨不斷，中央氣象署提醒，南部山區累積雨量已經達到「大豪雨等級」，中南部平地、中部、北台灣、東半部也普遍有「豪雨」等級，明（10）日上午前，仍是全台雨勢最明顯的時段。
根據氣象署雨量觀測，由於西南氣流不斷引進中小尺度對流雲系，高雄山區首當其衝受風雨影響，今天中午高雄六龜甚至出現80至100毫米的時雨量；配合滯留鋒面豐沛水氣，台中山區、嘉義山區今天也成為明顯雨勢落點。
🟡今日縣市雨量排行（截至6月9日下午5時）
1、高雄市六龜區：252.5 毫米
2、台中市和平區：186.0 毫米
3、嘉義縣阿里山：173.5 毫米
4、屏東縣春日鄉：170.0 毫米
5、苗栗縣通霄鎮：169.5 毫米
至於昨天的降雨情況，氣象署提及，新北萬里累積154.4毫米雨量全台最多，今天清晨，桃園新屋也出現「3小時104毫米，時雨量68.5毫米」的驚人雨勢；雲林因為西南氣流連續降雨，雖然時雨量不及其它地區，但累積雨量來到第2名；台北山區、新北山區主要降雨來源則都是滯留鋒面。
🟡2日縣市雨量排行（截至6月9日下午5時）
1、高雄市六龜區：403.0 毫米
2、雲林縣北港鎮：284.0 毫米
3、新北市萬里區：269.5 毫米
4、台北市擎天崗：263.0 毫米
5、屏東縣春日鄉：263.0 毫米
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🟡今日縣市雨量排行（截至6月9日下午5時）
1、高雄市六龜區：252.5 毫米
2、台中市和平區：186.0 毫米
3、嘉義縣阿里山：173.5 毫米
4、屏東縣春日鄉：170.0 毫米
5、苗栗縣通霄鎮：169.5 毫米
🟡2日縣市雨量排行（截至6月9日下午5時）
1、高雄市六龜區：403.0 毫米
2、雲林縣北港鎮：284.0 毫米
3、新北市萬里區：269.5 毫米
4、台北市擎天崗：263.0 毫米
5、屏東縣春日鄉：263.0 毫米