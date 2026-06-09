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中華職棒富邦悍將「國防部長」張育成上週末3連戰都因手肘傷勢無法先發，僅上場代打1個打席，他今（9）日受訪時表示，手肘狀況已好轉。張育成目前在明星賽指定打擊票選第2名、全壘打大賽票選首位，但可能會因手肘狀況婉拒參加全壘打大賽，若是入選明星賽，就一定會參加，距離投票截止不到一週，張育成也跟「百萬象迷」拜票，「希望有一些黃色的票可以投給我，有1個位置是藍色的也沒關係，拜託分一點票。」張育成近期因手肘不適，上週末3連戰都未先發，僅7日上場代打1次，不免讓人擔心手肘狀況。今日受訪時，張育成表示，目前傷勢有好轉，他也透露，週末的3場比賽，都有爭取上場，不過教練團保險起見，選擇讓他休息，「剛好那天（池）恩齊自打球，就有機會上場代打，看看狀況有沒有好轉，那現在的確是可以比賽。」下個月即將迎接明星賽，張育成目前在全壘打大賽票選排名首位、指定打擊票選排名第2位，但他可能會因手肘狀況婉拒參加全壘打大賽，「真的很不好意思，今年跟去年一樣，手肘沒有好到哪裡。」張育成坦言，目前在室外打擊練習時，也沒把球打出牆過，「今年可能無法參加（全壘打大賽），真的很不好意思，還是謝謝大家投票給我。」被問到推薦人選，張育成點名「大學長」王勝偉，「畢竟不知道（王）勝偉學長什麼時候會退休，有這個機會給資深學長去打，應該會有樂趣，麻煩大家投票給他。」雖然婉拒全壘打大賽，但若入選明星賽，張育成一定會參加，「每次明星賽都滿特別，能跟別隊當隊友，也是滿歡樂的，有機會入選就好好享受，可是現在『黃色票』蠻多的。」張育成在明星賽投票首週領先陳俊秀，卡位指定打擊，但前幾天已經被超越，落到第2名。張育成笑著跟「百萬象迷」拜票，「在國外就一直都知道（百萬象迷），畢竟人氣王一直都是兄弟的，所以『百萬象迷』不是胡說的。希望有一些黃色的票可以投給我，拜託有1個位置是藍色的也沒關係，甚至有2到3個是藍色的，我們會很開心，拜託分一點票。」