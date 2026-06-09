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正在帛琉出訪的副總統蕭美琴今（9）日表示，與帛琉總統惠恕仁會晤期間，雙方聚焦觀光發展、區域安全及治理能力建構等議題。蕭表示，帛琉面臨中國「觀光資源武器化」，而在區域安全穩定議題上，帛琉區分為三層次，我方的海巡、調查局及無人機技術合作，將協助帛琉強化海域管理與執法量能。蕭美琴在帛琉受訪時指出，惠恕仁常常訪問台灣，雙方這些年也不斷地討論、溝通相關議題。他提到，惠恕仁在與他見面期間，關注幾項議題，首先，如何鼓勵更多台灣遊客到帛琉，因為他們也面臨中國對觀光客「觀光資源武器化」，也就是用觀光資源來脅迫，大約十年前的遊客人數是比較多，他們還是希望取得環境、旅遊行程的一個最佳平衡，因此雙方做了許多討論。「有關區域安全穩定，帛琉區分三個層次！」蕭美琴指出，第一，整體的戰略環境，美國跟帛琉之間有簽署《自由聯合協定》，因此美國對帛琉的國防跟安全是有協定存在，美國會協助他們。蕭美琴續指，第二個層次，我方海巡現在已派員在此，協助他們對於海洋資源的管理，以及他們昨天也特別宣誓，對各種跨境的非法活動打擊，未來也會有調查局的夥伴，在這邊跟在地的執法人員一起協作。另外，蕭美琴也說，希望與帛琉合作是永續關係，因此對地方能量的建構非常重要，日前雙方已啟動無人機合作第一階段計畫，包括提供訓練機及相關培訓，協助帛琉導入新技術，提升海域管理與治理能力。