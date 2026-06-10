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音樂劇大師史蒂芬．桑坦橫掃6項東尼獎的鉅作《COMPANY》，將於7月10日至12日在臺中國家歌劇院登場，這是臺灣首度完整授權演出，由歌劇院與活性界面製作共同製作，也為歌劇院10週年的「夏日放╱FUN時光」系列揭開序幕。首位登上百老匯的亞洲名導宮本亞門，將帶領14位臺港頂尖音樂劇演員，共同演繹這齣探討都會孤獨與婚姻關係的經典之作。《COMPANY》全劇從紐約單身漢Robert的35歲生日派對中展開，他就像個穿梭在不同公寓間的觀察者，冷靜觀察身邊5對已婚朋友，並周旋在3名女友之間，思考「結婚是什麼？」、「一個人如何過人生？」等問題，在數位孤獨的當代社會中，依然能引起強烈共鳴。曾執導過5部桑坦作品的日本大導宮本亞門指出，《COMPANY》歷久不衰，在於描繪了人類心理的複雜性；桑坦用音樂去書寫心理，展現出層層堆疊的矛盾與掙扎。「Robert唱的〈Being Alive〉，像是一面鏡子，映照日常裡的辛酸、孤獨與喜悅，總讓人不自覺落淚。」活性界面製作表示，《COMPANY》被視為「概念音樂劇」的鼻祖，打破傳統音樂劇的線性敘事框架。本次演出採英語發音、中文字幕形式，集結14位臺港頂尖音樂劇演員，並搭配完整大編制室內樂團現場演奏，力求呈現百老匯等級的聽覺震撼。資深音樂工作者呂岱衛表示，桑坦之於音樂劇，如同華格納之於歌劇、畢卡索之於繪畫。他不僅是創作者，更是解構者，重新定義這門藝術的美學標竿。他教會我們：音樂劇是一面誠實的鏡子，讓我們在音符與台詞之間，看見那個既孤獨又渴望連結的、最真實的自己。這齣音樂劇獻給每一個在城市裡，寂寞又自在的靈魂。此製作只在臺中國家歌劇院獨家演出4場，活性界面製作指出，由於製作成本極高，短期內將是難以重現的藝術盛事，呼籲熱愛音樂劇的狂粉們，切莫錯過這次「朝聖」經典的機會。