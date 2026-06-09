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6月9日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

▲2026年端午加碼活動開獎時程。（圖／台彩公司）

大樂透第115000060期今（9）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為2.1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新6月9日（二）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。台彩2026年端午加碼活動持續進行，今晚大樂透100萬元紅包還有80組持續開出，快來看看自己今晚是不是超級幸運兒吧！大樂透獎號：稍後開出。49樂合彩：稍後開出。今彩539：稍後開出。39樂合彩：稍後開出。3星彩：稍後開出。4星彩：稍後開出。※派彩結果以台彩官網資料為主。台灣彩券公司表示，2026年端午加碼活動即將開跑，其中大樂透自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日止。