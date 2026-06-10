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韓國演員金武烈近期因演出韓劇《鐵拳教育》備受關注，「西裝暴徒」的強悍形象深植人心，然而他私底下卻是一位心思細膩的溫暖暖男。他和Super Junior的隊長利特曾是軍隊同期，利特過去在服役期間曾深陷重度憂鬱症低潮，甚至一度絕望到想放棄生命，而當時在身邊默默陪伴、鼓勵他的關鍵貴人正是金武烈。利特與金武烈是在2012年10月一同進入國防宣傳隊服役，之後更共同被分發到最前線部隊。利特坦言，最前線的氣候非常考驗意志力，冬天非常寒冷、夏天又無比炎熱，加上當時他接連遭遇家庭重大變故，種種壓力讓他的精神狀態徹底崩潰，罹患了嚴重的憂鬱症。在封閉又高壓的軍隊環境中，利特的病情一度惡化到無法正常生活，甚至在被允許請假外出時，心中萌生了想要見所有朋友最後一面的絕望念頭，而當時正是金武烈陪同利特一起外出，時刻緊盯並守護著他。當兵時利特有時會流著眼淚、痛苦地表示自己什麼都做不了，金武烈就會主動拉著利特一起去運動，當利特哭著拒絕時，金武烈便溫柔地對他說：「那你就過來，坐在我旁邊看著我運動就好。」此外，利特原本在入伍前是不喝咖啡的，近年開始喝咖啡的習慣也是由金武烈為他培養起來的，因為金武烈總會泡好一杯咖啡遞給他，並貼心地安撫道：「喝完這個，心情就會變好了。」即便退伍後，兩人依舊維持著良好互動。2015年，在金武烈即將與老婆尹勝雅舉行婚禮前，利特在個人的IG上發文公開送上祝福。利特在發文中俏皮地寫道，自己就像狗仔一樣為他們拍照，讚嘆兩人的模樣十分甜蜜，並滿懷感激地真情告白：「謝謝武烈哥讓我能像現在這樣笑！」字裡行間充滿了對金武烈的感謝，也證實了因為對方的拉一把，才讓利特重新找回的笑容。