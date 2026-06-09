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▲美前防長奧斯汀：習近平不會武力犯台 但會用脅迫逼台灣屈服（圖／路透社／達志影像）

在美伊戰爭持續超過100天、全球目光聚焦中東之際，一個關鍵問題開始浮現：中國是否會趁機對台灣動手？美國前防長奧斯汀（Lloyd Austin）給出了一個既讓人稍微放心、又令人警惕的答案。奧斯汀8日接受彭博新聞專訪時，被問及美伊戰爭暴露出的美軍弱點，是否會給北京提供出兵攻打台灣的機會。他明確表示，從川普5月中旬在北京與習近平舉行的「川習會」來看，短期內中國無意武力攻打台灣。「我不認為習近平會希望透過武力奪取台灣。」奧斯汀說。然而，他隨即補充了一個更值得台灣警惕的判斷：「如果習近平可以用『展示武力』的方式，透過脅迫逼台灣屈服，他會選擇這麼做。」奧斯汀的邏輯清晰——台海一旦爆發戰事，對全球經濟的衝擊將遠大於現在的美伊戰爭。一場台海戰爭的代價，讓武力選項的成本極高，但這並不意味著北京放棄了對台灣的野心，只是換了一種更隱蔽、更持久的施壓方式。奧斯汀所說的「脅迫」，對台灣而言並不陌生。近年來，中國對台灣的施壓已遠遠超出單純的軍事演習。解放軍軍機頻繁進入台灣防空識別區、海警船在台灣周邊海域製造管轄假象、資訊戰與認知作戰持續滲透台灣社會、對台灣的邦交國外交圍堵也從未停歇。這種「灰色地帶」脅迫策略，正是奧斯汀所描述的：不需要開第一槍，卻能持續消耗台灣的心理防線、國際空間與社會信任。對北京而言，這是一條成本更低、風險更小、卻可能同樣有效的路徑。奧斯汀特別點名今年5月的川習北京峰會，認為這次峰會傳遞出中國短期內不願升高台海緊張局勢的訊號。然而這個「短期穩定」的背後，有著更複雜的地緣政治計算。習近平在美中關係正處於脆弱緩和期的此刻，沒有理由主動挑起台海衝突——但一旦美中關係再度惡化，或台灣內部政治出現北京認為可以利用的裂縫，北京的策略隨時可能調整。奧斯汀在專訪中也談到荷莫茲海峽的封鎖危機。他表示，美國海軍絕對有能力強行打開海峽，但代價極為龐大，長期維持開放更是非常燒錢。他因此呼籲美國的國際盟友共同維護荷莫茲海峽的自由航行。這個論述，對理解台海局勢同樣有啟發意義：美國保護台灣的意志與能力，從來都不是無限的，台灣不能完全依賴外部力量，必須持續強化自身的防衛韌性與國際夥伴關係。奧斯汀的這番話，為台灣的安全形勢畫出了一個比「戰爭威脅」更微妙、也更難應對的圖景——台灣面對的，可能不是一場終將到來的戰爭，而是一場沒有終點的持續脅迫。如何在脅迫中維持民主制度的正常運作、如何確保社會信任不被資訊戰蠶食、如何在大國博弈的縫隙中維護自身的戰略自主，才是台灣在這個時代最核心的挑戰。奧斯汀沒有說的是：在這場沒有硝煙的戰場上，台灣能否撐住，終究要靠自己。