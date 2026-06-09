我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會今（9）日公布壽險業申請發放股利的新審核進度，共有7家壽險公司向金管會遞件，目前保險局已核准其中4家發放，總金額200.39億元。金管會保險局說明，有關保險業發放現金股利是依照金管會102年2月8日函令辦理，壽險公司要發現金股利，必須事先向主管機關金管會申請核准，產險業則無須申請，自行公告即可。回顧2025年，整體壽險業稅後純益達1808.22億元，最終共6家業者獲准發放現金股利，總計金額為203.7億元。至於今年申請發放現金股利的壽險公司共有7家，包括2家外商、5家本土壽險，保險局今日表示，目前已核准4家。據了解，富邦人壽申請發放股利114.2億元、合庫人壽6.19億元及保誠人壽30億元已獲准，其他還有國泰人壽申請175.8億元、台灣人壽85.9億元及凱基人壽也都有申請發放股利。至於保險業接軌「新一代清償能力制度 (TIS)」後，未來的股利上繳標準是否會調整？保險局強調，明年發放股利時將進行整體性考量，包含業者的選擇性過渡措施與加速攤還狀況，金管會釋出，明年發放股利時將進行整體性考量，像是業者選擇性過渡措施與加速攤還狀況。