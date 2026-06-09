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▲紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在美國時間6月5日因為右上肋骨應力性骨折（Stress fracture，又稱疲勞性骨折或骨裂）進入傷兵名單，並回溯到從6月2日起算，預計缺席4-6周。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在美國時間6月5日因為右上肋骨應力性骨折（Stress fracture，又稱疲勞性骨折或骨裂）進入傷兵名單，並回溯到從6月2日起算，預計缺席4-6周，這對極力在美聯東區與坦帕灣光芒爭分區第一的條紋軍來說，無疑是一個天大的壞消息。眾所周知的，賈吉這個傷並非突然發生的，而是累積而來，再加上球隊疏忽所造成，但另外一個重要原因，很可能跟他的揮棒速度有關。一般的說法中，造成賈吉這次長期缺陣，有兩個關鍵play。首先是4月26日在飛撲接球時時為了閃躲二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），而產生不自然的反應，賈吉個人事後也坦承這一次的影響最大。另外就是在5月3日對巴爾的摩金鶯時，為了接殺渥德（Taylor Ward）所擊出的飛球，右肩撞擊了全壘打牆。然而這兩次都沒有因為不舒服而退場，甚至之後都繼續出賽，直到5月中他的打擊狀況直線下滑，洋基才發現問題，總教練布恩（Aaron Boone）事後說明，最初賈吉只是覺得右肩酸痛，是那種隱隱作痛的程度，一直到5月底作客沙加緬度對運動家時，才注意到他的揮棒動作等等都有問題，之後才去進行更進一步的檢查。回頭看看整個過程，賈吉的右肩問題是長期一點點累積下來的，甚至不止的在4月底以後，可能是積聚好幾年的。5月17日之後，他在49打數中只敲出8支安打，其中只有1支全壘打，特別是5月19-20日兩天共7打數全都被三振，種種跡象都顯示他的揮棒非常不正常。長期出賽的職棒球員誰不會受傷？特別是那種跑得特別快、球速特別快、投很多球，以及揮棒速度驚人的，傷到的比率自然是高一些的，這是合理的推測。賈吉雖然沒拿過金手套獎，但他在右外野的守備是接近金手套級的，守備範圍非常大，所以要拼接球時，總是衝得很快，阻殺能力出色，傳球力道就很強。4月26日在已經撲下去時還要閃隊友，5月3日急速後退接球撞牆，都對右肩造成一定程度的創傷。但更關鍵的大概是在揮棒。2025年球季至今，打席數達到足以進入打擊率榜的所有選手中，只有4個人的揮棒速度比賈吉快，那麼揮棒速度快是否會導致受傷率提高？根據《The Athletic》專欄作家Eno Sarris的整理，揮棒速度在76-77哩的選手，平均每季因傷缺席的天數是15.8天，75-76哩者降到12天，71-73天者近11天，67-69哩者約8天，65-66哩者更是降到只有7.1天。更足以證實揮棒速度與受傷天數成正比的事實是，公認揮棒速度最快的洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）就是最出名的「痛痛人」。一位球團高層表示這種狀況並不讓人意外，「那些擁有菁英級肌肉纖維的選手更容易受傷。」但所有人都知道，出色的打者在養成過程中，一定會被要求強化揮棒速度，絕大多數的選手也自發性地想這麼做，就像投手總是會希望自己的球速越快越好，「他們自己會去思考，也會很清楚知道，揮得更快，或者投得更快，好處是更多的。」賈吉在開季後，3月的5場比數，在20打數中只敲3支安打，但4月恢復火力，整個月敲10支全壘打，OPS（上壘率+長打率）1.074，然而在5月中下旬的低潮後，全季出賽59場，打擊率僅0.243，OPS值0.908遠低於生涯的1.022，當然更比不上去年的1.145和前年的1.159。賈吉能贏得3次美聯年度MVP、5次銀棒獎的原因很多，揮棒速度快鐵定是重要的一環，即使這會造成他受傷率增加，在短期內也不會做出改變，2026年球季只能說是他選手生涯的一個「坎」。當然這也是職業選手的了矛盾之處，特別是幾乎天天出賽，或是每周出賽5、6天的職棒選手，爭取好成績與減少受傷本來就是「兩極」的方向。