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效力韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今（9）日再度先發交手起亞虎隊，此役王彥程表現不盡理想，開局就失掉分數，2局上自己跟隊友的守備都發生失誤，失掉2分非自責分，4局上被金倒永敲出3分砲後黯然退場，總計僅投3.1局就失6分（4責失分），退場時為敗投候選人。本季第二度交手起亞隊，王彥程首局雖然先拿下2個出局數，但被金倒永跑出內野安打，隨後被洋砲羅德里奎（Aderlin Rodriguez）敲出三壘安打失掉分數，隨後製造滾地球，避免失分繼續擴大。2局上王彥程再遇到危機，投出保送後，起亞隊擺出短棒，王彥程接到球後，卻發生傳球失誤，讓起亞隊攻佔一、三壘，雖然王彥程成功製造滾地球，韓華隊二壘手李度潤卻發生傳球失誤，不但沒抓到雙殺，還起亞隊延續攻勢，王彥程2局上失掉2分，韓華隊以0：3落後。3局下韓華隊展開反攻，李度潤「道歉野球」，敲出二壘安打帶動韓華隊反攻氣焰，並追回1分。不過王彥程在4局上又遇到難關，先被敲安又投出保送，得點圈危機遇到金倒永，王彥程被敲出3分砲，比分也改寫成6：1，王彥程也黯然退場。總計王彥程此役主投3.1局失6分（4責失分），被敲出5安含金倒永的3分砲，另外送出3次三振、4次保送，退場時為敗投候選人。