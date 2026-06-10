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▲空軍福克50行政專機。（圖／記者呂烱昌攝）

▲空軍畢琪B-1900螺旋槳飛機。（圖／記者呂烱昌攝）

高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機2日訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名中校飛官殉職。由於T-34教練機服役超過40年，且欠缺彈射椅等關鍵逃生設備，空軍預計明年5月底前完成建案，民國117年（2028年）編列預算啟動籌購作業。除了T-34外，空軍福克50、BH-1900等兩款行政專機也服役超過30年，其中福克50製造商已倒閉，面臨零件取得困難問題，傳出空軍擬引進ATR42型客機取代福克50、BH-1900。空軍在1992年向荷蘭福克公司採購3架福克50（Fokker 50）螺旋槳客機（編號5001~5003），作為政府高層官員、軍方將領業務視察的行政專機，其中2架為28人座，1架為46人座。機號5001的福克50專機，也是總統專機的預備機。馬英九擔任總統期間，認為俗稱「空軍一號」的波音737-800噴射機耗油，搭乘高鐵又必須實施維安管制，恐引發民怨，因而喜愛搭乘福克50客機進行視察任務。自1992年服役之後，這3架福克50行政專機即未傳飛安意外，直到2009年11月執行馬英九專機任務時，因為飛行員操作疏失發生火燒機輪意外，2010年更發生兩度無法起飛的狀況。由於不敵歐洲空中巴士與美國波音公司競爭，福克公司於1996年宣布倒閉破產，面臨消失性商源問題，因此空軍研擬已其他新機型汰換。空軍1987年向美國畢琪（Beechcraft）採購12架BH-1900型客機，其中編號1905專機於1990年失事墜毀。BH-1900主要用來取代服役多年的C-47運輸機，主要負責接送政府重要官員以及國軍中、少將級將領的公務用專機。另有2架螢光橘塗裝的BH-1900，用於航道電波查核機，其任務是負責檢查校正全台軍用機場的助、導航設施，與機場無線電電波的校正、檢查。由於機艙設計較為低矮，且空間狹窄，空服士送餐都要彎腰行走，因此搭乘舒適度相對有限。BH-1900服役近40年也必須建案汰換。根據網媒「上報」報導，空軍初步規劃採購8架ATR42-600型客機取代福克50與BH-1900，主因為國內ATR型客機的後勤維修體系相當完整，空軍無須另外建立後勤維修，加上國內航空公司機隊的數量，未來維修費用相對會降低，日前空軍已派員前往航空公司，了解該型客機後勤維修體系的項目與經費，作為建案整體獲得規劃書的依據。ATR公司為法國空中巴士集團與義大利李奧納多合資的一家飛機製造商，法文名稱為Avions de Transport Régional，直譯稱區域航線客機公司。主力產品為ATR72與ATR42系列客機，ATR72載客量為60至80人，ATR42為30至42人，ATR 72-600客機每架牌價約為 2,000萬至2,600萬美元（約合新台幣 6.4億至8.3億元），全新 ATR 42-600 客機的官方牌價約為 2,000 萬至 2,200 萬美元（約合新台幣 6.4 億至 7.1 億元）。國內立榮、華信都是ATR72系列客機的用戶，已經停止營運的復興與遠東航空也都曾使用ATR客機執飛離島航線。ATR客機可比噴射客機節省40%的燃料。一位前遠航機師表示，以遠東MD82/83型噴射客機與ATR機型油耗相比，MD客機光是從地面滑行到起飛的油耗，就已經足夠ATR機型從台北飛到離島，可見油耗差異相當大。立榮國內航線全以成本低的ATR機隊執飛，成為國內線航空公司獲利龍頭。立榮航空去年7月簽約採購19架ATR 72-600全新客機的採購合約，交易金額4.37億美元；新機預計2027年開始交付、2032年引進完畢，機隊陸續汰舊換新後，2029年ATR機隊將達19架，比目前多5架。復興航空2016年倒閉後，華信航空在接收復興遺留的航線後，原本華信以巴西航空工業(Embraer)生產的E190噴射客機執飛，雖然載客數較高，但是卻也面臨耗油、不符合經濟效益的問題，也全面換裝ATR 72-600客機。空軍若採購ATR42系列客機，不只因為民航公司在國內已建立完整後勤維修體系，更能因為經濟、省油特性而降低油料支出，在部分時刻更能取代C-130運輸機擔任國軍人員運輸用途。