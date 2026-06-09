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高雄山區今雨量飆286毫米！完整數據一次看

▲彰化地區傍晚時雨量也超過70毫米。（圖／中央氣象署）

明天的天氣

▲氣象署表示，明（10）日過後西南氣流減弱，雨勢在白天後應該會稍微趨緩，入夜後台灣整體仍吹偏西南風，但各地還是要留意局部大雨、豪雨。（圖／中央氣象署）

台灣持續受到滯留鋒面與西南氣流的雙重夾擊，中央氣象署啟動「較大規模及較劇烈豪雨加強預報作業」，預報員朱美霖今（9）日晚間表示，從昨夜開始到今天一整天，西半部、東北部地區及澎湖群島都出現了極為顯著的降雨，其中又以中南部地區承受的「雨彈攻勢」最為猛烈，在西南氣流源源不絕的灌注下，高雄單日累積雨量達286.5毫米。明（10）日白天北部、東北部雨勢會稍微趨緩，但到了晚間又有一波雨勢，完整風雨時程也出爐了。據氣象署統計，截至今（9）日晚間8時，高雄單日累積雨量達286.5毫米、台中241.5毫米、嘉義及彰化約210毫米，花蓮也有178毫米。以兩日累積雨量來看，第一名高雄六龜，截至晚間8時，已經達到437毫米、高雄甲仙也有352毫米，雲林北港也達到295毫米。朱美霖表示，今日顯著雨勢集中在西半部及宜花山區。高雄六龜最高時雨量達97毫米，已達豪雨等級，彰化地區傍晚時雨量也超過70毫米。朱美霖提醒，今晚到明日清晨，都要留意這波鋒面帶來的短延時強降雨。針對明天的天氣，朱美霖指出，明（10）日過後西南氣流減弱，雨勢在白天後應該會稍微趨緩，，以及短延時強降雨影響，以及沿海可能出現明顯強風。