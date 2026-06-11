現在房價仍在高檔，有部分人已經放棄買大坪數房，甚至乾脆放棄買房，選擇超小坪數的房子「蝸居」，日本有一群住在9平方公尺（約3坪）小宅的人，他們透過空間規劃、極簡生活，打造自己滿意的住處，並把省下來的錢，花在自己有興趣的物品，這些人也被稱為「狹小賢者」。
蝸居省下房租 錢花在喜愛的興趣
日本晨間新聞節目《THE TIME》報導，現在越來越多人選擇居住在9平方公尺（約3坪）小宅中，他們利用多功能家具、牆面收納、小型家電等，讓小空間發揮最大效用，打造出符合自己生活習慣的住家。
許多選擇入住小宅的人，將省下來的房租花在自己有興趣的地方，像是旅遊、娛樂、進修學習等，受訪的上班族就表示，選擇租較小的房間，房租也因此降低，省下來的錢，可以用來參加自己有興趣的迪士尼相關活動，也有人花在買動漫周邊，讓心裡的滿足感大幅提升。這群住在狹小房屋、生活滿足的人，被稱為「狹小賢者」。
小坪數打掃方便、租金便宜 但仍有缺點
不過住在小宅並非全無缺點，因為收納空間有限，不能囤積太多物品，自己的生活習慣也要改成「極簡」為主，以免家中物品太多；因為房間小，也沒辦法接待親友，長時間居住在狹窄的空間，也會讓人感到壓抑。
《NOWNEWS》記者也曾住過約4、5坪的小套房，雖然房間很小，但需要打掃的地方少，地板很小，很快就可以清理乾淨，而且只要坐在桌前，就能拿到房間各處的東西，算是方便，加上房租不到萬元、生活機能佳，相當划算。但缺點也是因為房間小，平時不太可能招待朋友，買衛生紙也要思考有沒有地方放，狹小的房間裡有浴室，洗澡之後整個房間都會充滿濕氣。
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日本晨間新聞節目《THE TIME》報導，現在越來越多人選擇居住在9平方公尺（約3坪）小宅中，他們利用多功能家具、牆面收納、小型家電等，讓小空間發揮最大效用，打造出符合自己生活習慣的住家。
許多選擇入住小宅的人，將省下來的房租花在自己有興趣的地方，像是旅遊、娛樂、進修學習等，受訪的上班族就表示，選擇租較小的房間，房租也因此降低，省下來的錢，可以用來參加自己有興趣的迪士尼相關活動，也有人花在買動漫周邊，讓心裡的滿足感大幅提升。這群住在狹小房屋、生活滿足的人，被稱為「狹小賢者」。
不過住在小宅並非全無缺點，因為收納空間有限，不能囤積太多物品，自己的生活習慣也要改成「極簡」為主，以免家中物品太多；因為房間小，也沒辦法接待親友，長時間居住在狹窄的空間，也會讓人感到壓抑。
《NOWNEWS》記者也曾住過約4、5坪的小套房，雖然房間很小，但需要打掃的地方少，地板很小，很快就可以清理乾淨，而且只要坐在桌前，就能拿到房間各處的東西，算是方便，加上房租不到萬元、生活機能佳，相當划算。但缺點也是因為房間小，平時不太可能招待朋友，買衛生紙也要思考有沒有地方放，狹小的房間裡有浴室，洗澡之後整個房間都會充滿濕氣。