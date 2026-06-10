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楊金龍透露信用管制「就到這」 營建概念股亮燈

▲外界預估打炒房措施不會加嚴，帶動營建概念股上漲。（示意圖／NOWNEWS資料照）

新青安2.0仍在規劃 估6月底公布方案

新青安將在今年7月底截止，接替的「新青安2.0」預計在6月底提出詳細方案，中央銀行總裁楊金龍今（10）日到立法院質詢時透露，打炒房的信用管制「就到這裡」，外界解讀後續不會再加強房市管制措施，帶動全坤建（2509）、冠德（2520）、愛山林（2540）等10檔營建概念股，在台股下跌千點中逆勢漲停。台股大盤今（10）日收在4萬3225點，大幅下跌1478點，跌幅達到3.31％，不過央行總裁楊金龍今（10）日到立法院接受質詢時，有立委關心央行是否會再祭出新一波選擇性信用管制？楊金龍回應，「目前就到這裡」。外界對此解讀，央行打炒房的信用管制不會再加嚴，帶動10檔營建概念股盤中一度漲停，包括國建（2501）、全坤建（2509）、冠德（2520）、聯上發（2537）、聯上（4113）、永信建（5508）、京城（2524）、上曜（1316）、愛山林（2540）、欣巴巴（9906）等，營建股指數大漲4.5%。另外，代銷業者海悅（2348）也亮燈漲停，與營建、房屋買賣有關類股上演慶祝行情。財政部長莊翠雲今（10）日質詢時也表示，目前新青安2.0仍在聽取各方意見，會和多部會進行討論，期盼能在6月底提出方案，向外界說明。至於有立委認為，新青安5年寬限期太長，楊金龍指出，寬限期5年的確有點長，未來可先給3年，不足再給1年，還是不夠再給1年，不過用到5年寬限期的比重不高，因為銀行會進行把關。另外，外界也傳出「新青安2.0」將會對婚育家庭調高貸款額度，從1000萬元調高到1500萬元，還有新增排富條款，家庭年收入達到200萬元以上的民眾，無法申請「新青安2.0」，對此，行政院日前表示，現在還在跨部會討論中，相關部會都有提出許多建議和看法，都還在研議、統整當中。