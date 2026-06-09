大樂透第115000060期頭獎2.1億今（9）日晚間開獎，台彩公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，近期已連續9槓，下期（6/12）預估銷售1.3~1.5億元，頭獎累積金額預估上看2.4億元。
大樂透從6月5日起實施端午加碼，本期加開80組100萬獎項開出情形：80組中開出17組，總中獎注數為17注，17組皆為單注中獎，本期尚有63組100萬獎項未開出，將於次期(6月12日)繼續加開。
🟡6月9日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一次看
臺中市北屯區平心里旅順路二段98號1樓－展旺投注站
臺北市中正區汀州路三段152號1樓－呈億彩券行
彰化縣北斗鎮西安里斗苑路二段18號－吉時旺彩券行
臺北市中正區和平西路一段74號－錢虎錢來也彩券行
臺北市大安區通化街24巷2之3號－八路武財神轄掌天下米倉彩券行
新竹縣新豐鄉中興路195號1樓－東方鼎立彩券行
新北市金山區中山路155號(1樓)－金再旺彩券行
高雄市路竹區中興路147號－金伍財彩券行
新北市中和區新生街114巷37弄8號－佑佑彩券行
桃園市楊梅區中山里環東路456號（1樓）－麒麟投注站
臺北市大同區延平北路2段195之1號－億起花彩券行
臺北市中正區羅斯福路四段24巷14之1號－高進發彩券行
高雄市三民區民族一路446號－多多錢彩券行
臺北市大安區羅斯福路三段335號1樓－億來彩券行
新北市中和區新生街162號1樓－立勝彩券行
臺中市大里區中新里中興路二段214號－爆米發彩券行
宜蘭縣宜蘭市大坡路二段137號1樓－金吉彩券行
🟡6月9日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：13、18、25、39、40、46，特別號31。
49樂合彩：13、18、25、39、40、46。
今彩539：10、17、20、25、28。
39樂合彩：10、17、20、25、28。
3星彩：6、1、3。
4星彩：5、6、0、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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