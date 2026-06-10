台灣虎航促銷又來了！此次推出「2026冬季航班第二波」線上機票促銷，活動為今（10）日上午10點開跑，至6月11日晚間23點59分為止，可預訂旅行期間10月25日起至2027年3月27日之間的機票優惠，單程未稅價1199元起，主打台北、台中、台南、高雄出發，前往日本、韓國、越南的18條航線。
🟡台灣虎航「2026冬季航班第二波」線上促銷相關資訊：
時間：2026年6月10日10:00 - 2026年6月11日23:59
優惠旅遊期間：2026年10月25日-2027年3月27日
活動官網：2026冬季航班第二波
購票連結：虎航官網
🟡台灣虎航「2026冬季航班第二波」優惠航線一覽：
包含從台北（桃園）、台中、台南、高雄出發，共有18條航線，提醒以下皆為單程未稅價格。
📍日本航點：
▪️台北－石垣島 1599元起
▪️台北－大分 1799元起
▪️台北－米子 1799元起
▪️台北－高知 1799元起
▪️台北－福島 2099元起
▪️台北－秋田 2399元起
▪️台南－熊本 1799元起
▪️高雄－熊本 1799元起
▪️高雄－岡山 1799元起
▪️高雄－小松 2199元起
▪️台中－沖繩 1399元起
📍韓國航點：
▪️台中－濟州 1199元起
▪️高雄－濟州 1199元起
📍越南航點：
▪️台北－峴港 1599元起
▪️高雄－峴港 1599元起
📍另增班開賣：
▪️台北－沖繩 1399元起
▪️高雄－沖繩 1399元起
▪️高雄－金浦 1299元起
越捷航空則是宣告將開新航線：胡志明市－宿霧、芽莊－新加坡、河內－布拉格
另外，越捷航空則是宣告將開新航線，其中包含「胡志明市－宿霧」及「芽莊－新加坡」航線，兩條航線均將於2026年12月11日正式啟航，預期將促進東協區域內的商貿往來、觀光發展及人員交流，並為台灣旅客與企業提供經由東南亞重要樞紐城市轉機的便利選擇。
越捷航空還將開通經哈薩克阿拉木圖轉機的「河內－布拉格」航線，將為台灣旅客開啟嶄新的歐洲門戶。
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時間：2026年6月10日10:00 - 2026年6月11日23:59
優惠旅遊期間：2026年10月25日-2027年3月27日
活動官網：2026冬季航班第二波
購票連結：虎航官網
包含從台北（桃園）、台中、台南、高雄出發，共有18條航線，提醒以下皆為單程未稅價格。
📍日本航點：
▪️台北－石垣島 1599元起
▪️台北－大分 1799元起
▪️台北－米子 1799元起
▪️台北－高知 1799元起
▪️台北－福島 2099元起
▪️台北－秋田 2399元起
▪️台南－熊本 1799元起
▪️高雄－熊本 1799元起
▪️高雄－岡山 1799元起
▪️高雄－小松 2199元起
▪️台中－沖繩 1399元起
📍韓國航點：
▪️台中－濟州 1199元起
▪️高雄－濟州 1199元起
📍越南航點：
▪️台北－峴港 1599元起
▪️高雄－峴港 1599元起
📍另增班開賣：
▪️台北－沖繩 1399元起
▪️高雄－沖繩 1399元起
▪️高雄－金浦 1299元起
越捷航空則是宣告將開新航線：胡志明市－宿霧、芽莊－新加坡、河內－布拉格
另外，越捷航空則是宣告將開新航線，其中包含「胡志明市－宿霧」及「芽莊－新加坡」航線，兩條航線均將於2026年12月11日正式啟航，預期將促進東協區域內的商貿往來、觀光發展及人員交流，並為台灣旅客與企業提供經由東南亞重要樞紐城市轉機的便利選擇。
越捷航空還將開通經哈薩克阿拉木圖轉機的「河內－布拉格」航線，將為台灣旅客開啟嶄新的歐洲門戶。