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▲阮經天（右）、王淨在《沉默的審判》陷入人格與創傷深淵。（圖／Netflix提供）

▲阮經天化身紅衣綁架犯引爆「紅樓爆炸案」，他在城市失序與連環事件的推動下，被迫走向極端抉擇。（圖／Netflix提供）

Netflix超現實心理驚悚影集《沉默的審判》將於今年第3季（7月至9月）在Netflix全球獨家上線，本劇以一起震驚社會的「紅樓爆炸綁架案」為開端，揭開一場橫跨二十年前的一起犯罪真相，隨著每個人複雜的心理逐步揭開，人性也面臨抉擇與審判的最終考驗。女主角王淨挑戰多重人格的角色，「觀眾可以在這個作品裡面看到演員、導演最『瘋』的那一面！」王淨在劇中不僅一人分飾兩角，更挑戰多重人格角色，飾演「趙小莉」和其女兒「陳默」，趙小莉性格溫順內向，在16歲那年經歷嚴重創傷後，體內逐漸誕生出另一個自我保護、亦帶來救贖的「姊姊」人格；女兒陳默則是一位聰明冷靜、思路敏銳的台大心理系碩士生。因為需要區分不同角色之間的個性差異，王淨特別找了林微弋老師上課，為角色進行聲音與心理訓練，她說：「《沉默的審判》我覺得是一個非常『瘋魔』的作品，觀眾可以在這個作品裡面看到演員、導演最『瘋』的那一面。非常期待大家可以和我們一起進入這個人格的世界，能夠和我們一起探討人性的黑暗面，以及思考，為了你所想保護的一切，你可以付出多少？」男主角阮經天飾演角色「林三」被認為是「紅樓爆炸綁架案」的主兇，身穿紅衣的林三將一名男子囚禁於綁有定時炸彈的玻璃箱中，並要求警方找來五位同樣出生於2月29日、且名字皆為「陳默」的女子，透過一連串關於「人格」的深度對話，尋找解除炸彈的關鍵「鑰匙」。對於林三這個角色的塑造，阮經天說道：「沒有人不複雜，所以我們並不特別。林三遇到的每一件事都有其原因，就和我們每個人一樣。當遇到狀況時，我們選擇，然後承受，然後再選擇，再次承受，這些選擇日復一日的出現在生活的某一天，所以我不需要特別去理解林三和替他找合理性，我要做的是將林三的鞋穿上，跟著他走過一遍，做出我當下的選擇。」《沉默的審判》從2004年台北一場震驚社會的爆炸綁架案揭開序幕，這起案件牽動三個家庭的命運，也埋下橫跨二十年的恩怨與祕密。隨著時間推進，擁有多重人格的趙小莉（王淨 飾）試圖追尋被塵封的過往，卻逐步被捲入延續至今的陰謀與案件之中；林三（阮經天 飾）則在城市失序與連環事件的推動下，被迫走向極端抉擇。在真相逐漸浮現的過程中，台大心理系高材生陳默（王淨 飾）、患有視覺辨認障礙的前檢察官陳孟夫（張孝全 飾）、司法鑑定心理師胡欣（賈靜雯 飾），以及背負家族創傷與沉重壓力的許萬年（陳以文 飾）、許運佳（宋芸樺 飾）一家人，也陸續被捲入這場跨越二十年的謎局。當埋藏已久的真相被層層揭開，每個人都將被迫面對內心最深處的傷痕、沉默與罪惡。