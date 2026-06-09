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▲台灣選邊站了！擬全面封鎖對中AI晶片銷售（圖／美聯社／達志影像）

台灣考慮全面收緊AI晶片對中出口管制，這是賴清德政府迄今為止最具份量的科技安全決策。根據彭博社6月9日引述知情人士的獨家報導，台灣正考慮大幅強化對中國的AI晶片出口管制，將管制範圍從特定黑名單企業擴大至所有中國客戶，並首度賦予當局以刑事罪名起訴AI晶片走私行為的法律工具——消息一出，台積電ADR在美國盤前交易應聲下跌約1%。這項構想的目的，是給予相關單位更多法律工具，以處理先進硬體從台灣流向中國的問題——尤其是搭載輝達晶片的AI伺服器。依據美國法規，除非取得華府許可，否則此類銷售早已被禁止，美國自2022年起首度實施該禁令，防止北京透過先進輝達處理器取得軍事優勢。然而，台灣現行法律存在一個關鍵缺口：未授權的AI晶片出口中國，在台灣並不構成刑事犯罪。台灣政府雖多次警告潛在賣方此舉恐違反美國規則，但目前唯一的法律途徑是援引其他現行本國法律起訴走私嫌犯，門檻較高，大幅縮小了可追查的案件範圍。這個漏洞，已被不法業者充分利用。就在彭博社報導此政策走向的約三週前，台灣剛剛啟動了島內首次針對AI晶片走私中國的刑事追查行動——檢調單位正尋求羈押3名涉嫌偽造文件、非法出口輝達AI晶片至中國的人士。這3人被控就美國超微電腦（Super Micro Computer）製造的AI伺服器製作不實申報，藉此將伺服器出口至中國、香港與澳門，違反美國貿易規定。調查顯示，走私管道不只一條。台灣當局同時懷疑，部分先進輝達AI晶片可能透過日本的中間商與貿易路線繞道走私至中國，藉此規避美國出口管制。根據彭博社報導，台灣官員考慮實施更嚴格的AI晶片管制，限制對中國所有客戶的晶片銷售，而非只針對出口管制黑名單上的特定企業如華為。若新措施落實，這將是台灣首度能以刑事犯罪起訴AI晶片走私至中國的行為，也是賴清德政府迄今為捍衛台灣科技與國家安全利益，所推出影響最深遠的措施。知情人士透露，台灣已同意在方向上跟進美國作法，可能仿照華府，限制向中國銷售運算能力達特定門檻以上的AI晶片。相關細節仍在協商中，但大方向已確立。這項政策考量，並非憑空而來。台灣早在美國最新一輪AI出口管制中，已被列為「第一梯隊」信任夥伴，享有不受限制存取美國AI技術的特殊地位。台灣經濟部曾表示，這份信任「應能為我國政府的管理與管控，以及企業遵守法律的態度提供信心保障」。如今，台灣主動考慮強化對中管制，被廣泛解讀為作為與美國持續進行的貿易談判一環——用更嚴格的晶片管制行動，換取更多貿易優惠與戰略互信。這項政策一旦落實，北京的強烈反彈幾乎是必然的。中國長期以來將台灣視為其領土，任何被解讀為「跟著美國走」的科技管制行動，都將被北京定性為政治挑釁。然而，面對輝達晶片大量走私中國的現實，以及美國持續施壓台灣強化管制的外部壓力，台灣政府面臨一個幾乎沒有退路的選擇：不收緊管制，就會持續被批評為AI晶片走私的「後門」；收緊管制，則必須承擔北京反彈的風險。這是台灣在美中科技戰夾縫中，最典型的兩難困境——而賴清德政府選擇的方向，已經愈來愈清晰。