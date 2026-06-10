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想去美國旅遊或商務出差，但等簽證面試等到天荒地老？川普政府給出了一個直接的解法——多付錢。根據美聯社搶先取得的內部文件，美國國務院即將正式推出一項「高級加急簽證面試服務」，申請者只要在原本185美元（約新台幣5,844元）的簽證費之外，額外支付750美元（約新台幣2萬3,694元），就可以在10天內獲得簽證面試安排，合計費用達935美元（約新台幣2萬9,538元）。根據美聯社取得的內部文件，以及一名要求匿名的國務院官員確認，國務院本週將在《聯邦公報》刊登試行計畫，正式宣布這項付費加急面試服務，預計7月1日起上路，試行至12月31日，視需求情況決定是否延長。這項新服務的推出時機，與兩大國際盛事高度相關——2026年FIFA世界盃正在美國、加拿大與墨西哥三國合辦，2028年洛杉磯奧運也即將到來。國務院表示「現在正是測試新費制加急面試服務需求的最佳時機」。事實上，世界盃期間已有一套「FIFA優先預約系統（FIFA PASS）」，讓持有門票的申請者能優先預約簽證面試，這次的付費加急服務可視為該機制的全面擴大版。這項服務有一個重要但容易被忽略的細節：多付750美元只能保證在10天內獲得面試機會，並不等於一定會拿到簽證。簽證核發與否，仍取決於面試結果與審查標準。目前全球非移民簽證面試的等待中位數約為30天，但部分地區的等待時間可長達12個月以上。這項加急服務的推出，正是為了緩解全球各地使館面試預約嚴重積壓的問題。▲等美國簽證等到快放棄？川普政府推付費插隊服務（圖／美聯社／達志影像）這項新服務的推出，被外界解讀為川普政府在大幅提高入境難度後，試圖緩解簽證積壓壓力的一個出口。川普政府近年來大力收緊移民政策，要求申請者提供多年個人歷史資料包括社群媒體帳號、並對部分非洲國家的簽證申請收取高達1萬5,000美元的保證金，讓整個簽證流程更加繁複、耗時。這套「有錢可以插隊」的邏輯，也讓外界聯想到川普早前提出的「黃金卡」構想——花500萬美元即可獲得美國公民資格，顯示這屆政府在移民與入境服務上，正逐步走向「使用者付費、能力決定速度」的商業化路線。對台灣人而言，這項新服務值得特別關注。目前台灣人持中華民國護照赴美，仍需申請B1/B2簽證並接受面試（台灣並非美國免簽計畫成員）。近年來受川普政府緊縮移民政策影響，台北美國在台協會（AIT）的面試預約等待時間時有延長，有時長達數週甚至數月。若這項加急服務日後擴及台灣，對急需赴美出差的科技業者、學生或旅遊族群而言，將是一個「用時間換金錢」的選擇。目前國務院尚未公布哪些使館與領事館將納入試行範圍，預計在7月1日前正式宣布。台灣官方與AIT目前亦尚未就此發表說明。建議有赴美計畫的讀者，密切關注AIT官方公告，並在《聯邦公報》正式刊登後確認最新適用細節。