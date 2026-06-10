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星巴克：買一送一喝星冰樂！足球小熊玻璃杯、送應援貼紙

6/11星巴克買一送一！

足球小熊玻璃T OGO冷水杯開賣！

OGO冷水杯」，立體公仔設計透明杯身，戴上足球造型矽膠帽搭配白綠相間吸管好可愛。



6/12全品項85折、加碼贈買一送一優惠券！ 星巴克盛夏歡聚派對，6月12日（五）全品項享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）。



活動當天單筆折扣後，消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上「好友分享優惠券」一張；消費滿680元，即可獲得「星巴克典藏大禮袋」乙個（可累贈，數量有限贈完為止）。



◾️ 指定消費免費送應援足球主題貼紙！ 星巴克結合足球元素、Bearis ta小熊與字母設計，限量打造「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，可自由拼貼專屬應援口號、 名字或創意文字，打造獨一無二的咖啡杯風格。



6月12日起， 凡購買兩杯大杯（含）以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」乙份。



▲應援世界盃，星巴克「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，只送不賣。（圖／星巴克提供） 85度C：周三「第二杯半價」黑糖珍珠日優惠！



85度C表示，今6月10日周三黑糖珍珠日，開喝第二杯半價「黑糖珍珠系列」飲料優惠！開喝：黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。



▲85度C黑糖珍珠系列「第二杯25元」，周三黑糖珍珠日優惠。（圖／85度C提供）



全民瘋世界盃！迎接2026 FIFA世界盃足球賽台灣時間6月12日開戰，星巴克不只6月11日「買一送一」喝星冰樂，還以「TEAM STARBUCKS」推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」；6月12日星巴克盛夏歡聚派對「全品項85折優惠」送好友分享優惠券，指定消費再免費送限量應援「足球主題貼紙」一覽。迎接世界盃，6月不只「星巴克買一送一」，還有一系列足球TEAM STARBUCKS活動：◾️Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日，◾️今夏最萌足球員亮相，星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念，於6月11日推出Bearista「足球小熊玻璃T