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▲威秀影城《玩具總動員5》電影限定周邊套餐。（圖／威秀影城）

▲威秀影城《玩具總動員5》電影限定周邊套餐。（圖／威秀影城）

▲預購威秀影城《玩具總動員5》任一版本電影票一張，即可獲得主視覺 A3 海報一張。（圖／威秀影城）

▲秀泰影城推出《玩具總動員5》角色人形立牌周邊。（圖／秀泰影城）

迪士尼皮克斯經典動畫續作《玩具總動員5》即將於6月17日在全台上映，各大影城紛紛祭出超萌的限定周邊商品來迎接粉絲，台灣兩大連鎖影城威秀影城與秀泰影城，同步於6月3日中午起開放電影預售票購買，並推出多款獨家預售周邊套餐與特典禮物。威秀影城為了此次《玩具總動員5》上映，特別獨家推出了 A、B、C、D 共四款電影限定周邊套餐，套餐基本內容皆包含一份中份爆米花與兩杯大杯飲料，其中 A 套餐額外附加一份熱食，套餐的售價落在新台幣499元至519元之間，粉絲只要購買這些專屬套餐，就能將極具收藏價值與療癒感的電影主題小物帶回家。📌A套餐：隨機的5電影角色公仔，除了有經典的胡迪、翠絲以及戴上星星造型的巴斯光年，還首度加入了全新角色 Lily Pad 與 Smart Pants。📌B套餐：4款大容量絨毛搪膠零錢包，造型涵蓋三眼怪、熊抱哥、叉奇與毛怪。📌C套餐：4款結合角色與代表性元素的伸縮絨毛吊飾。📌D套餐：帶有厭世表情設計的六款絨毛票卡夾，網羅翠絲、三眼怪、火腿、紅心、熊抱哥及企鵝吱吱等超人氣配角。除了周邊套餐，威秀影城也為提早買票的觀眾準備預購特典，預購《玩具總動員5》任一版本電影票一張，即可獲得主視覺 A3 海報一張，若預購 IMAX 或 4DX 版本電影票任2張，能加碼獲得3款隨機的角色吊飾3個。另一方面，秀泰影城也同樣於6月3日起線上與臨櫃同步開賣預售票，並推出4款獨家周邊，品項包含單購99元的角色人形立牌、199元的造型絨毛髮夾、799元的手持涼感電風扇，以及售價1130元、附帶大爆米花的秀泰獨家皮克斯球角色珍藏桶。秀泰影城提及，只要購買不限版本的《玩具總動員5》電影票一張，也會贈送海報一張。若購買 SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Vision 加Atmos 等特殊版本的電影票兩張，則會額外加贈隨機出貨的精美吊飾一個。