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▲儘管阿努諾比（OG Anunoby）全場以極高的效率13投9中狂砍28分，但他在比賽關鍵時刻卻缺乏足夠的球權支援，成為尼克進攻端的一大遺珠。（圖／路透／達志影像）

▲名嘴史密斯質疑尼克在面對馬刺的小球陣容時，未能善用明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的身材優勢；球隊必須在Game 4找回團隊籃球的初衷，才能避免戰局進一步惡化。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽紐約尼克回到主場麥迪遜廣場花園（MSG），原以為能一鼓作氣聽牌，卻以111：115敗給聖安東尼奧馬刺，不僅系列賽被追成2比1，更讓球隊傲人的季後賽13連勝畫下句點。賽後，將矛頭指向球隊一哥的不是別人，正是ESPN知名球評、同時也是死忠尼克迷的史密斯（Stephen A. Smith）。他火力全開，痛批當家主控布朗森（Jalen Brunson）打球太過自私，直言他「看起來更像是在為自己爭取總決賽MVP，而不是為了贏下Game 3。」從帳面數據來看，布朗森全場繳出32分、5籃板與5助攻，表現似乎依舊亮眼。不過，這32分卻是用高達25次的出手換來的，同時還伴隨著5次致命的失誤。面對馬刺極具侵略性的防守佈陣，布朗森在場上的進攻選擇顯得過於勉強，導致球隊的進攻節奏嚴重流失。「布朗森，我必須把這場失利的責任歸咎於他，他責無旁貸，」史密斯在賽後節目中嚴厲指責。「我們都知道擁有他是一件多麼幸運的事，他也的確是一名偉大的球員。但昨晚的比賽，我必須說出我從未想過會說的話：我認為他看起來更像是在為了贏得總決賽MVP而打球，而不是為了贏下Game 3。」史密斯進一步點出布朗森在球權分配上的嚴重瑕疵。他質疑為何在馬刺擺出小球陣容時，布朗森卻遲遲不將球交給具備絕對身材優勢的明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），導致唐斯全場僅拿下11分、8籃板。「你的出手次數是唐斯的兩倍！甚至比唐斯和哈特（Josh Hart）加起來還要多，」史密斯氣憤地說。「當對手擺出小球陣容時，你明明有機會利用唐斯去痛擊他們，但你整場比賽幾乎都沒有找到他。」此外，前鋒阿努諾比（OG Anunoby）全場13投9中，以極高的效率狂砍28分，卻在關鍵時刻苦無拿球機會。史密斯不解地問道：「阿努諾比只用了13次出手就拿了28分。面對他如此高水準的準度與效率，你怎麼能不多把球交給他？」面對外界的質疑與批評，布朗森並沒有選擇逃避。他在賽後受訪時展現了領袖應有的擔當：「無論如何，最重要的是我們必須從中學習。我們很清楚，在迎接下一場比賽前，球隊還有很多需要改進的地方。」儘管輸掉了Game 3，尼克目前仍以2比1領先，距離自1973年以來的首座NBA總冠軍僅差兩場勝利。然而，要在接下來的Game 4重新找回贏球節奏，布朗森必須學會放下對個人英雄主義的執念，重新啟動尼克在季後賽引以為傲的團隊平衡攻勢。面對逐漸適應尼克打法的黑銀軍團，若主帥與主控無法及時做出調整，尼克奪冠之路恐將充滿更多變數。