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▲在見證了尼克與馬刺在總冠軍賽展現的極致肢體對抗後，洛杉磯湖人深刻體會到鐵血防守的重要性，並將續約防守大鎖史馬特（Marcus Smart）視為休賽季的首要任務。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽打到現在，已經替全聯盟上了一堂最真實的一課，想靠進攻贏球或許不難，但想靠進攻拿總冠軍幾乎是癡人說夢。對於以唐西奇（Luka Doncic）為核心重建的洛杉磯湖人而言，若無法打造足以支撐冠軍等級的防守體系，再華麗的進攻火力終究只是一場空。也正因如此，美媒直言，湖人今夏最重要的任務不是補進另一名得分手，而是無論如何都得留下「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）；若連球隊最重要的防守文化與精神領袖都留不住，那麼談論爭冠恐怕毫無意義。眾所皆知，湖人今年夏天的補強雷達已經鎖定在側翼防守者與禁區苦工上。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）這對進攻才華洋溢的後場組合身邊，安插這些防守大鎖，無疑能大幅提升湖人在最高層級競爭的籌碼。然而，圍繞著重攻輕守的球星建構全新陣容時，最大的難題在於：誰來以身作則領導防守？看看今年的總決賽，尼克有阿努諾比（OG Anunoby）在側翼撕咬，馬刺有文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區遮天蓋地。對於湖人來說，這個帶頭衝鋒陷陣的角色，非史馬特莫屬。史馬特在2025-26賽季為湖人帶來了顯著的防守質變，他那種毫無保留的拚戰精神，徹底改變了球隊的休息室文化。然而，在經歷了2023-24與2024-25兩個傷病纏身的賽季後，即將成為自由球員的他，極有可能拒絕執行下賽季價值539萬美元的球員選擇權，轉而尋求一份更具保障的複數年合約。如果湖人能以對球隊友善的價格與他續約，或者幸運地盼到他點頭執行球員選擇權，那麼紫金大軍的休賽季操盤無疑將迎來最完美的起步。史馬特正是全聯盟極少數能同時滿足這兩項嚴苛條件的受人尊敬的老將。有了史馬特坐鎮輪替陣容，湖人就能讓這些新面孔無縫接軌融入已經建立好領導核心的休息室。