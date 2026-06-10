我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽進入最後倒數，即將於台灣時間6月12日正式點燃戰火！本屆世足首度擴軍，來自全球的48支頂尖國家隊將展開高達104場的對抗，點燃全世界足球迷的狂熱之魂。除了場上球星的殊死戰，今年球場外還迎來了一位極具話題性的「重量級預測嘉賓」，那就是NOWnews運動中心全新推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》靈魂主角，美洲角蛙「蛙貴」。牠將以霸氣的外型與神秘直覺，向全球的足壇專家、運彩分析師發下戰帖！回顧世界盃歷史，除了球員在場上的神技演繹，各種動物預言家更是不可或缺的趣味焦點。從當年百發百中的德國「章魚保羅」，到近年各國爭相推派的動物神嘴，每次開口都能引發全球球迷的瘋狂熱議。今年，NOWnews運動中心特別為台灣球迷打造了專屬的「神蛙挑戰賽」。邀請個性神祕、外型極具王者霸氣的美洲角蛙「蛙貴」坐鎮。在每一場萬眾矚目的焦點賽事開踢前，蛙貴都將在鎂光燈下親自挑選牠所支持的隊伍。為了迎接快節奏的數位時代，《蛙貴的挑戰》節目將全面以「短影音」形式呈現。節目不僅融合了專業主播的激情旁白，更加入精準的賽事數據分析與充滿張力的趣味實驗元素。每期節目中，蛙貴將在兩支球隊的代表道具之間做出抉擇，究竟牠是靠著靈敏的直覺，還是真有看穿未來的神秘力量，都將在長達一個月的賽期中接受全世界球迷最嚴格的檢驗，能否複製昔日章魚保羅締造的傳奇紀錄，成為本屆世界盃最受矚目的「預測大神」，也成為球迷關注焦點。《蛙貴的挑戰》希望透過輕鬆有趣的方式，陪伴球迷一起迎接四年一度的足球盛宴。從小組賽到冠軍戰，蛙貴都將全程參與，接受全世界盃賽事的考驗。球迷可鎖定NOWnews官方Youtube平台，一起見證這場屬於神蛙的世界盃挑戰。