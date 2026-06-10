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市場表現

國際油價重挫，中東和平現曙光

資金轉向防守，靜待超級IPO落地

美國股市週二（9日）走勢分歧，儘管國際油價因市場看好中東局勢緩和而回落，但前一日強勁反彈的AI概念股反彈行情迅速熄火，半導體與伺服器族群普遍走低，使那斯達克指數收跌近1%，標普500指數也小幅收黑。道瓊工業指數上漲293.79點，或1.33％，收在22,426.52點。標普500指數下跌19.08點，或0.26％，收在7,386.65點。那斯達克指數下跌250.84點，或0.97％，收在25,678.82點。費城半導體指數下跌248.88點，或1.93％，收在12,657.81點。個股方面，台積電ADR小幅上漲1.09美元，或0.26％，收在427.89美元；輝達終場下跌0.45美元，或0.22％，收在208.19美元。晶片股再度成為市場焦點，iShares半導體ETF（SOXX）週二下跌逾 1.6%，回吐部分前一天大漲6%的漲幅。上週五，投資人憂心人工智慧（AI）帶動的晶片股漲勢過快過猛，導致iShares半導體ETF單日重挫10%，創下近六年來最大跌幅。雖然週一出現技術性反彈，但市場情緒仍顯謹慎。記憶體大廠美光（Micron）下跌1%。該公司股價此前兩個交易日累計暴跌約20%，其中上週五單日重挫13%，週一雖反彈10%，但漲勢未能延續。網通晶片大廠博通（Broadcom）也下跌1%。該股上週同樣經歷連續兩日大幅修正，週一反彈後再度回落。另一方面，中東局勢緩和預期推動油價下跌，為市場帶來部分支撐。美國西德州中級原油（WTI）期貨收跌3.4%，報每桶88.20美元。此前，美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶通行量正明顯增加。此外，美國總統川普（Donald Trump）表示，美國與伊朗有望在「兩至三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽航運，也進一步強化市場對能源供應恢復正常的預期。受油價回落影響，標普500能源類股下跌1.6%。不過，原物料、非必需消費品以及房地產類股則受到激勵，其中房地產板塊受惠於優於市場預期的成屋銷售數據而走強。相較之下，資訊科技板塊則重挫了近2%。市場分析人士指出，資金正從近年大漲的AI概念股與科技成長股轉向受景氣循環帶動的傳統產業股票。例如Home Depot等企業，被認為可能受惠於能源價格下降與全球供應鏈恢復。除了中東局勢與利率因素外，市場也高度關注本週即將登場的SpaceX首次公開募股（IPO）。基礎設施資本顧問公司（Infrastructure Capital Advisors）執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）表示，市場近期波動加劇，部分原因來自投資人為迎接SpaceX上市而調整部位，「在（SpaceX IPO）這件大事塵埃落定之前，市場走勢恐怕都會維持震盪洗盤的格局。」值得注意的是，AI巨頭OpenAI週一（8日）也已秘密提交IPO申請文件，進一步提振市場對AI產業的關注。分析人士指出，預計於本週五掛牌的SpaceX，估值高達1.75兆美元，將成為史上規模最大的IPO。支持者認為，這將進一步推升AI與太空產業投資熱潮；但也有部分投資人擔憂，如此龐大的估值可能意味著AI概念股行情已接近階段性高點。在AI熱潮、地緣政治風險與利率前景交錯影響下，市場短期內恐仍維持高波動格局，投資人正密切關注中東局勢發展以及本週即將登場的重量級IPO是否能為市場注入新的動能。