各地天氣持續受到滯留鋒面和西南氣流影響，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今（10）日滯留鋒仍在台灣徘徊，降雨時間長且範圍大，需注意劇烈天氣和致災雨發生，下波梅雨將從周五（12日）起至週日（14日）帶來致災性降雨，強對流將再度威脅全台，並有機會影響端午節天氣，提醒民眾注意最新天氣變化。
今滯留鋒徘徊「雨勢範圍大」！下波梅雨周五到：強對流影響全台
氣象專家吳德榮表示，今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。各地區氣溫如下：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。
吳德榮指出，明（11）日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。
梅雨旺盛期還沒結束！下周仍有劇烈天氣：恐影響端午節天氣
進一步觀察發現，下週一至週五（15至19日）滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。
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氣象專家吳德榮表示，今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。各地區氣溫如下：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。
吳德榮指出，明（11）日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。
進一步觀察發現，下週一至週五（15至19日）滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。
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