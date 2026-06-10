各地天氣持續受到滯留鋒面和西南氣流影響，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今（10）日滯留鋒仍在台灣徘徊，降雨時間長且範圍大，需注意劇烈天氣和致災雨發生，下波梅雨將從周五（12日）起至週日（14日）帶來致災性降雨，強對流將再度威脅全台，並有機會影響端午節天氣，提醒民眾注意最新天氣變化。

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今滯留鋒徘徊「雨勢範圍大」！下波梅雨周五到：強對流影響全台

氣象專家吳德榮表示，今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。各地區氣溫如下：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。

吳德榮指出，明（11）日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）
▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）
梅雨旺盛期還沒結束！下周仍有劇烈天氣：恐影響端午節天氣

進一步觀察發現，下週一至週五（15至19日）滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。

▲今晨紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面雲系挾對流胞移入。雷達回波合成圖顯示，弱降水回波中有較強回波。4時累積雨量圖則顯示，各地皆有降雨，中南部較明顯。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）
▲今晨紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面雲系挾對流胞移入。雷達回波合成圖顯示，弱降水回波中有較強回波。4時累積雨量圖則顯示，各地皆有降雨，中南部較明顯。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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