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▲阿布舞（如圖）曾在節目中踢爆林襄是她與馬傑森之間小三，感情遭到介入，比喻人生就像一場球賽，做什麼都於事無補。（圖／翻攝自阿布舞IG＠abuueucna0210）

▲馬傑森（如圖）與林襄皆否認無縫接軌、三角戀、小三說法。（圖／樂天桃猿提供）

▲馬傑森首轟出爐，林襄第一時間在社群發文：「恭喜94首轟達成！」馬傑森賽後被問到此事，也害羞回應一句話：「真的很謝謝她！」（圖／記者林子翔攝）

味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森近日再度被拍到甜蜜約會，從牽手逛街、共進晚餐到一起看電影，全程互動自然，也讓這段姐弟戀再次成為焦點，不過隨著戀情重新受到關注，過去由前樂天女孩自爆、曾引發爭議的「三角戀」傳聞也再度被網友翻出討論，相關話題持續延燒。2025年時，前樂天女孩阿布舞受訪時曾透露，自己與馬傑森交往約半年時間，分手後男方很快便與林襄展開新戀情，由於這番發言曝光後，引發外界質疑三人的感情時間線是否有所重疊，也讓原本單純的戀情新聞演變成話題風暴，當時在網路上掀起不少討論聲浪。面對外界質疑，林襄與馬傑森當時均透過所屬單位發表聲明澄清，雙方皆強調相關傳聞並非事實，並對外界未經查證的內容表達不滿。聲明中也提到，已針對部分不實言論進行蒐證，未來不排除採取法律行動維護自身權益，希望外界不要以訛傳訛，避免對當事人造成傷害。事實上，兩人戀情首次曝光時便曾引發不小風波，當時林襄正參與戀愛實境節目《戀愛上線中》，因此有部分觀眾質疑她既然已有交往對象，為何仍參與戀愛題材節目。對此，節目製作單位隨即出面說明，強調林襄在節目中的角色屬於協助來賓配對的「戀愛小天使」，並未實際參與戀愛配對內容，才平息部分爭議。過去幾年間，林襄與馬傑森不時傳出分手、復合以及第三者介入等消息，但雙方始終未正面回應感情現況，如今再度被拍到一同出遊，不僅大方牽手，馬傑森日前敲出生涯首轟後，林襄也第一時間送上祝福，從近期互動來看，2人似乎已走過外界流言與爭議，感情狀態比過去更加穩定，也讓不少支持他們的球迷感到欣慰。